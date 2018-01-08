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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Земляк Каната Ислама по прозвищу «Казахский воин» нокаутом защитил чемпионский титул

Китайский боксер казахского происхождения Ельхат Нигметоллы (12−0−1, 4 КО) успешно защитил титул чемпиона Азии по версии WBA в легчайшем весе. Об этом сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Китайский боксер казахского происхождения Ельхат Нигметоллы (12−0−1, 4 КО) успешно защитил титул чемпиона Азии по версии WBA в легчайшем весе. Об этом сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Нигметоллы выступил в рамках вечера бокса в китайском Шэньчжэне. Его соперником был Икала Тобида (13−24−1, 8КО) из Индонезии. Бой закончился победой «Казахского война» техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Нигметоллы эта победа стала 12-й в карьере при одной ничьей. Его соперник потерпел 24-е поражение при 13 победах и одной ничьей.

Добавим, что Ельхат Нигметолла является земляком известного отечественного боксера Каната Ислама (25−0, 20 КО). Оба спортсмена родились на Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.

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