Земляк Каната Ислама по прозвищу «Казахский воин» нокаутом защитил чемпионский титул

Китайский боксер казахского происхождения Ельхат Нигметоллы (12−0−1, 4 КО) успешно защитил титул чемпиона Азии по версии WBA в легчайшем весе. Об этом сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Нигметоллы выступил в рамках вечера бокса в китайском Шэньчжэне. Его соперником был Икала Тобида (13−24−1, 8КО) из Индонезии. Бой закончился победой «Казахского война» техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Нигметоллы эта победа стала 12-й в карьере при одной ничьей. Его соперник потерпел 24-е поражение при 13 победах и одной ничьей.
Добавим, что Ельхат Нигметолла является земляком известного отечественного боксера Каната Ислама (25−0, 20 КО). Оба спортсмена родились на Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.