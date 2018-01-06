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6 января, источник: Р-Спорт

Дмитрий Чудинов не собирается завершать карьеру после поражения от Мока

Российский боксер Дмитрий Чудинов, бывший временный чемпион мира в среднем весе по версии WBA, заявил РИА Новости, что не собирается завершать карьеру после поражения от датчанина Лоленги Мока.

Источник: РИА "Новости"

Чудинов в пятницу в Копенгагене проиграл 45-летнему Моку судейским решением. Это поражение стало вторым в карьере 31-летнего россиянина при 20 победах (13 — нокаутом) и двух ничьих.

«Карьеру я не заканчиваю, — сказал Чудинов по телефону. — Сейчас есть чувство, что по новой начну это дело. Тренер говорит, что следующий бой нужно проводить через 2−3 месяца. Внутри команды мы уже провели разговор, и через неделю приступлю к тренировкам. Следующий бой будет у меня, скажем так, реабилитационный».

Боксер вспомнил момент, когда после боя против венгра Золтана Паппа в феврале 2017 года раздумывал о завершении карьеры. «Все равно у меня перчатки лежали в сумке, я их на гвоздь не повесил. Я абсолютно точно говорю, что это не конец карьеры. Во время боя с Моком я почувствовал что-то новое… Но меня подвело мое функциональное состояние. Нужно пообщаться с семьей, но я в душе принял решение уже, что нужно по-настоящему тренироваться», — добавил Чудинов.

Ранее Чудинов аннулировал российскую лицензию. «Лицензия у меня литовская. Я никогда не придавал значения лицензии, не думал, что она настолько важна. Но я являюсь российским боксером, я люблю свою страну», — заключил он.

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