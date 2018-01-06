Бывший чемпион мира по боксу Дрозд может стать промоутером

Дрозд объявил о завершении карьеры 31 декабря прошлого года.

«Я завершил карьеру потому, что время для меня пришло, — рассказал он. — Так я чувствую внутри, так подсказывает мое сердце. Возможно, буду заниматься промоутерской деятельностью, я этого совсем не исключаю. Очень много связей, контактов, а главное — понимание, как подняться на самый верх».

Дрозд завоевывал титулы чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза, чемпиона Азии по версии Паназиатской боксерской ассоциации, интерконтинентального чемпиона по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBC. Свой последний бой он провел 22 мая 2015 года, победив в Москве поляка Лукаша Яника. 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира «в отпуске». Позднее он этого статуса был лишен.