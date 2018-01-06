Бывший чемпион мира по боксу Дрозд может стать промоутером
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд после завершения карьеры может стать промоутером. Об этом он сообщил ТАСС.
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд после завершения карьеры может стать промоутером. Об этом он сообщил ТАСС.
Дрозд объявил о завершении карьеры 31 декабря прошлого года.
«Я завершил карьеру потому, что время для меня пришло, — рассказал он. — Так я чувствую внутри, так подсказывает мое сердце. Возможно, буду заниматься промоутерской деятельностью, я этого совсем не исключаю. Очень много связей, контактов, а главное — понимание, как подняться на самый верх».
Дрозд завоевывал титулы чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза, чемпиона Азии по версии Паназиатской боксерской ассоциации, интерконтинентального чемпиона по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBC. Свой последний бой он провел 22 мая 2015 года, победив в Москве поляка Лукаша Яника. 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако
Всего в активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.