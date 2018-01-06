О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
Чудинов проиграл Лоленге Моку по очкам
Российский боксёр Дмитрий Чудинов проиграл ветерану из Конго Лоленге Моку на вечере бокса, проходившем в Дании.
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Российский боксёр Дмитрий Чудинов проиграл ветерану из Конго Лоленге Моку на вечере бокса, проходившем в Дании.
Российский боксёр выиграл первую половину поединка, однако во второй половине сильнее уже выглядел 45-летний Мок.
В заключительном, десятом раунде у Чудинова выпала капа, за что судьи сняли с него один балл. Однако, на итог поединка это не повлияло — двое судей отдали победу Моку со счётом 99−90 и 96−93, а третий присудил ничью — 93−93.
Для Чудинова это поражение стало вторым в карьере.