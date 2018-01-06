Чудинов проиграл Лоленге Моку по очкам

Российский боксёр выиграл первую половину поединка, однако во второй половине сильнее уже выглядел 45-летний Мок.



В заключительном, десятом раунде у Чудинова выпала капа, за что судьи сняли с него один балл. Однако, на итог поединка это не повлияло — двое судей отдали победу Моку со счётом 99−90 и 96−93, а третий присудил ничью — 93−93.



Для Чудинова это поражение стало вторым в карьере.