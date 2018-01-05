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5 января, источник: Vesti.kz

Головкин, Ислам или Джукембаев. Каких боев ждут от казахстанских боксеров в 2018 году

Второй бой Геннадия Головкина против Сауля «Канело» Альвареса, долгожданный титульный поединок Каната Ислама или потенциальная волевая победа от Жаната Жакиянова. Корреспондент Vesti.kz выбрал несколько кандидатов, выходы на ринг которых отечественные болельщики могут увидеть в 2018 году.

Прямо сейчас на профессиональном ринге активно выступают 53 казахстанских боксера, но не все они смогли добиться существенных результатов. Некоторые главные события и их возможные участники — в нашем материале.

Дебют «нокаут-машины» в США

26-летний Батыр Джукембаев (11−0, 9 КО), выступающий в первом полусреднем весе, может сменить канадскую «прописку» на американскую. Менеджер боксера Анна Рева не исключила, что Батыр попробует свои силы в США, и дебют агрессивного казахстанца может состояться уже в текущем году.

За плечами Джукембаева 11 успешных боев в Канаде, и успешные «пробы» в андеркарте серьезного титульного поединка — бой Давида Лемье против Билли Джо Сондерса за пояс WBO в среднем весе. Учтем, что Батыр способен влюбить в себя американцев и подняться не только в рейтингах, но и в финансовом плане.

Проспекты

Группа перспективных боксеров в Казахстане, идущая следом за Джукембаевым, весьма богата разноплановыми исполнителями. Тут и 22-летний агрессор-полутяжеловес Али Ахмедов (11−0, 8 КО), и 24-летний средневес-технарь Мейирим Нурсултанов (5−0, 4 КО), и многие другие.

20−27 лет — это потенциально самое хорошее время, чтобы создать себе фундамент для выхода в титульные бои, и ребята этим пользуются.

Считаем, что этот год может стать определяющим для легковеса Абылайхана Хусаинова (7−0, 5 КО), боксера первого полусреднего веса Руслан Мадиев (10−0, 4 КО) и суперсредневеса Айдоса Ербосынулы (7−0, 6 КО). Эта троица боксеров плюс Ахмедов с Нурсултановым имеют наивысшие котировки среди перспективных отечественных исполнителей. Именно среди них мы можем найти будущего фаворита среди наших профессионалов.

Последний шанс

34-летний казахстанец Жанат Жакиянов (27−2, 18 КО) был признан проигравшим в титульном бою за пояс IBF в легчайшем весе и уступил во второй профессиональной встрече на профи-ринге. Сможет ли ZZ снова вернуться на вершину? Об этом мы узнаем скоро. Надеемся, команда казахстанца сумеет найти оптимальный вариант развития его карьеры.

С другой стороны к мировому поясу подбирается 33-летний Канат Ислам (25−0, 20 КО). Казахстанец собрал несколько второстепенных поясов, и как никогда близок к большому титулу от WBA в первом среднем весе. Как и у Жакиянова, вряд ли у Ислама будет еще один такой шанс, если он не договорится о большом бое в этом году — время работает против казахстанца.

Бой года

Когда команды Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) сумеют договориться о втором бое — вряд ли мы найдем более интригующее противостояние. Остроты событию добавляет исход первого поединка, когда судьи увидели ничью. Они продлили спор тех, кто хочет выявить короля среднего веса. Следующая попытка может состояться в мае или сентябре текущего года.

Конечно, оба боксера расстроились результатом сентябрьской встречи, ведь каждый считал себя победителем, но с финансовой стороны — оба в выигрыше. Более выгодного конкурента с позиции получения дохода на текущий момент в профессиональном боксе нет, поэтому, каждый получит максимальную выгоду от их повторного выхода на ринг. Да и ажиотаж дополнительный никому не помешает.

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