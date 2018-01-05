Федор Чудинов в Сочи встретится с Бобби Ганном-младшим
Чемпион WBA International во втором среднем весе Федор Чудинов 3 февраля в Сочи встретится с американским боксером Бобби
Чемпион WBA International во втором среднем весе Федор Чудинов 3 февраля в Сочи встретится с американским боксером Бобби
Этот бой пройдет в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом. Чудинов на профессиональном ринге одержал 16 побед при двух поражениях, в активе
«Бобби
Хрюнов также рассказал о решениях, которые следует ждать во время проведения в Сочи всемирного боксерского форума. «Ожидается приезд всех боксерских организаций. Они выступят с определенной декларацией, связанной в том числе и с Россией. Произошедшие изменения, когда любительский и профессиональный бокс были объединены, доказали свое право на жизнь. Это заинтересовало весь мир», — отметил он.
«Один из мотивов проведения всемирного боксерского форума является обсуждение сложившихся правил, а также правил взаимодействия. Также будет объявлено о создании большой организации под эгидой WBA, которая объединит бывшие страны СССР и некоторые другие, включая европейские и африканские. Будет большая организация с базированием в Москве», — продолжил собеседник агентства.