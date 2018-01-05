Федор Чудинов в Сочи встретится с Бобби Ганном-младшим

Источник: РИА "Новости"

Этот бой пройдет в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом. Чудинов на профессиональном ринге одержал 16 побед при двух поражениях, в активе Ганна-младшего девять побед.

«Бобби Ганн-младший, занимающий 12-ю строчку в рейтинге WBA, проведет бой с Федором Чудиновым. Для Федора это будет защита титула», — сказал Хрюнов по телефону.

Хрюнов также рассказал о решениях, которые следует ждать во время проведения в Сочи всемирного боксерского форума. «Ожидается приезд всех боксерских организаций. Они выступят с определенной декларацией, связанной в том числе и с Россией. Произошедшие изменения, когда любительский и профессиональный бокс были объединены, доказали свое право на жизнь. Это заинтересовало весь мир», — отметил он.