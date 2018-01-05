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5 января, источник: Р-Спорт

Федор Чудинов в Сочи встретится с Бобби Ганном-младшим

Чемпион WBA International во втором среднем весе Федор Чудинов 3 февраля в Сочи встретится с американским боксером Бобби Ганном-младшим, сообщил РИА Новости промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

Источник: РИА "Новости"

Этот бой пройдет в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом. Чудинов на профессиональном ринге одержал 16 побед при двух поражениях, в активе Ганна-младшего девять побед.

«Бобби Ганн-младший, занимающий 12-ю строчку в рейтинге WBA, проведет бой с Федором Чудиновым. Для Федора это будет защита титула», — сказал Хрюнов по телефону.

Хрюнов также рассказал о решениях, которые следует ждать во время проведения в Сочи всемирного боксерского форума. «Ожидается приезд всех боксерских организаций. Они выступят с определенной декларацией, связанной в том числе и с Россией. Произошедшие изменения, когда любительский и профессиональный бокс были объединены, доказали свое право на жизнь. Это заинтересовало весь мир», — отметил он.

«Один из мотивов проведения всемирного боксерского форума является обсуждение сложившихся правил, а также правил взаимодействия. Также будет объявлено о создании большой организации под эгидой WBA, которая объединит бывшие страны СССР и некоторые другие, включая европейские и африканские. Будет большая организация с базированием в Москве», — продолжил собеседник агентства.

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