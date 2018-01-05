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5 января, источник: Vesti.kz

Канат Ислам отказался от боя за звание обязательного претендента на титул WBA

Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) отказался от предложения Джона Веры (18−0, 11 КО) по поводу боя за звание обязательного претендента на титул WBA в первом среднем весе.

Как сообщил корреспонденту Vesti.kz источник в команде американца, представители Ислама не согласились на ряд условий и отказались от поединка.

Источник отметил, что команде Ислама предлагалась та сумма, которую они запрашивали. Однако казахстанец все равно не принял предложение. При этом не уточняется, какие именно условия не устроили команду Ислама.

Сейчас менеджеры Веры ожидают вердикта WBA, первым номером рейтинга которого является Ислам. 21 ноября организация выпустила резолюцию, по которой обязала казахстанца и американца за месяц договориться о поединке за статус обязательного претендента для суперчемпиона Эрисланди Лары (25−2−2, 14 КО) из Кубы.

Ранее представители Веры рассказали о начале переговоров по дате и месту проведения боя с Исламом. В свою очередь, казахстанец анонсировал два боя, один из которых пройдет до марта в США, а второй состоится в Казахстане в мае этого года.

Отметим, что Ислам владеет титулом WBO NABO (чемпион Северной Америки) и поясом WBA Inter-Continental. Также он поднялся на второе место в рейтинге WBO.

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