Канат Ислам отказался от боя за звание обязательного претендента на титул WBA

Как сообщил корреспонденту Vesti.kz источник в команде американца, представители Ислама не согласились на ряд условий и отказались от поединка.

Источник отметил, что команде Ислама предлагалась та сумма, которую они запрашивали. Однако казахстанец все равно не принял предложение. При этом не уточняется, какие именно условия не устроили команду Ислама.

Сейчас менеджеры Веры ожидают вердикта WBA, первым номером рейтинга которого является Ислам. 21 ноября организация выпустила резолюцию, по которой обязала казахстанца и американца за месяц договориться о поединке за статус обязательного претендента для суперчемпиона Эрисланди Лары (25−2−2, 14 КО) из Кубы.

Ранее представители Веры рассказали о начале переговоров по дате и месту проведения боя с Исламом. В свою очередь, казахстанец анонсировал два боя, один из которых пройдет до марта в США, а второй состоится в Казахстане в мае этого года.