Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Названа опасность дневного сна
Дети сбежали из сада и катались на поезде
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия U200
США U207
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швеция U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
5.01
Фиорентина1
Интер1
Футбол. Зарубежный
5.01
Кьево1
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
5.01
Витязь0
ЦСКА7
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
5.01
Лада3
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
5.01
Металлург Мг4
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
5.01
Автомобилист2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
5.01
КуньлуньОТ2
Югра1
Хоккей. КХЛ
5.01
Трактор2
СКА6
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
5 января, источник: Sports.kz

Реванш Головкина и «Канело» назвали самым прибыльным боем 2018 года

Популярный американский сайт Boxingscene.com ожидает, что в 2018 году болельщики увидят долгожданный рематч Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.

«Промоутеры Сауля Альвареса и Геннадия Головкина наверняка потратят свое время на достижение сделки по реваншу боксеров. Медленное продвижение переговоров вызвало предположение о том, что «Канело» может выбрать бой с кем-то еще, прежде чем столкнуться в повторном поединке с GGG. Тем не менее, общее ожидание в индустрии бокса заключается в том, что мексиканский и казахстанский нокаут-артисты снова будут биться 5 мая.

Это самый прибыльный боксерский поединок в этом году и Головкин с Альваресом оба постараются показать себя лучше, чем в ничейном бою, который прошел 16 сентября в Лас-Вегасе. По мере того, как идет январь, промоутеры Оскар де ла Хойя и Том Леффлер, скорее всего, сделают необходимые уступки для организации реванша на HBO Pay-per-view, — написано в материале сайта.

Узбеки считают чемпионат Казахстана слабым, а выход «Астаны» в группу Лиги Европы незаслуженным
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Спорт-Экспресс
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь