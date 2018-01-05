Реванш Головкина и «Канело» назвали самым прибыльным боем 2018 года

«Промоутеры Сауля Альвареса и Геннадия Головкина наверняка потратят свое время на достижение сделки по реваншу боксеров. Медленное продвижение переговоров вызвало предположение о том, что «Канело» может выбрать бой с кем-то еще, прежде чем столкнуться в повторном поединке с GGG. Тем не менее, общее ожидание в индустрии бокса заключается в том, что мексиканский и казахстанский нокаут-артисты снова будут биться 5 мая.