Реванш Головкина и «Канело» назвали самым прибыльным боем 2018 года
Популярный американский сайт Boxingscene.com ожидает, что в 2018 году болельщики увидят долгожданный рематч Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.
Популярный американский сайт Boxingscene.com ожидает, что в 2018 году болельщики увидят долгожданный рематч Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.
«Промоутеры Сауля Альвареса и Геннадия Головкина наверняка потратят свое время на достижение сделки по реваншу боксеров. Медленное продвижение переговоров вызвало предположение о том, что «Канело» может выбрать бой с
Это самый прибыльный боксерский поединок в этом году и Головкин с Альваресом оба постараются показать себя лучше, чем в ничейном бою, который прошел 16 сентября в