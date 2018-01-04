Дува: Следующим соперником Ковалёва мог бы стать Бетербиев

Канал HBO зарезервировал на март дату, как предполагается для организации Ковалёву боя с победителем поединка между чемпионом WBO Дмитрием Биволом и Салливаном Баррерой, но Дува пока не подтверждает этой информации.

«Я бы не стала прогнозировать, кто станет следующим соперником. Не знаю, кто будет следующим. Есть много возможностей. Например, бой с Бетербиевым. Это бой, которого Сергей действительно хочет. Он может случиться в первую очередь. Кто знает?



Сергей очень этого хочет. И я понимаю, что Бетербиев этого хочет. Но на данный момент у него разногласия с его промоутером, и пока они не разрешатся, это невозможно организовать», — цитирует Дуву BoxingScene.