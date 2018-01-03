The Telegraph назвал Головкина «невоспетым героем» за поступок в поддержку побеждавшего его в любителях боксера

«Обладатель титулов чемпиона мира IBF, WBA и WBC в среднем весе Геннадий Головкин провел 350 любительских поединков, из которых проиграл лишь пять. Один из таких боев был против немца Эдуарда Гуткнехта, оставшегося в тяжелой форме инвалидности после боя с британцем Джорджем Гроувсом в ноябре 2016 года. Его тренер Ули Вегнер рассказал, что Геннадий пожертвовал 25 тысяч долларов, а также свои перчатки и халат с супербоя с Саулем “Канело” Альваресом для сбора средств пострадавшему боксеру. Очень благородный поступок», — пишет издание.

В октябре прошлого года стало известно, что Головкин посетил благотворительный вечер бокса в немецком Гифхорне, организованный в поддержку Гуткнехта. Сообщалось, организатором удалось собрать более 50 тысяч евро, 25 тысяч из которых пожертвовал GGG.

Напомним, в ноябре 2016 года Гуткнехт провел тяжелейшие 12 раундов боя с Джорджем Гроувзом, после которого ему стало плохо, и он был госпитализирован. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и провели операцию.

В апреле 2017 года жена Гуткнехта объявила неутешительный вердикт врачей. Сообщалось, что боксер никогда полностью не восстановится от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы.