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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

The Telegraph назвал Головкина «невоспетым героем» за поступок в поддержку побеждавшего его в любителях боксера

Популярный британский таблоид The Telegraph отметил благородный поступок чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина в поддержку своего бывшего соперника по любительскому рингу, назвав казахстанского боксера «невоспетым героем».

«Обладатель титулов чемпиона мира IBF, WBA и WBC в среднем весе Геннадий Головкин провел 350 любительских поединков, из которых проиграл лишь пять. Один из таких боев был против немца Эдуарда Гуткнехта, оставшегося в тяжелой форме инвалидности после боя с британцем Джорджем Гроувсом в ноябре 2016 года. Его тренер Ули Вегнер рассказал, что Геннадий пожертвовал 25 тысяч долларов, а также свои перчатки и халат с супербоя с Саулем “Канело” Альваресом для сбора средств пострадавшему боксеру. Очень благородный поступок», — пишет издание.

В октябре прошлого года стало известно, что Головкин посетил благотворительный вечер бокса в немецком Гифхорне, организованный в поддержку Гуткнехта. Сообщалось, организатором удалось собрать более 50 тысяч евро, 25 тысяч из которых пожертвовал GGG.

Напомним, в ноябре 2016 года Гуткнехт провел тяжелейшие 12 раундов боя с Джорджем Гроувзом, после которого ему стало плохо, и он был госпитализирован. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и провели операцию.

В апреле 2017 года жена Гуткнехта объявила неутешительный вердикт врачей. Сообщалось, что боксер никогда полностью не восстановится от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы.

Гуткнехт побеждал Головкина в любителях. Это произошло в 2005 году на турнире Chemie Pokal в Германии, где немецкий боксер сумел победить по очкам.

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