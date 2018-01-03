Альварес попросил Golden Boy успешно завершить переговоры с Головкиным по реваншу

Об этом в интервью ESPN Deportes рассказал менеджер мексиканского боксера Хосе «Чепо» Рейносо.

«В данный момент еще ничего не решено. Я знаю, что переговоры о реванше “Канело” и Головкин все еще продолжаются, но пока нет ничего конкретного. Так что мы находимся в режиме ожидания. Нам нечего больше рассказать, пока мы не поговорим с Golden Boy», — сказал Рейносо.

Кроме того, «Чепо» подтвердил заинтересованность «Канело» во втором поединке с Головкиным, добавив, что на данный момент они не думали о других сценариях для своего подопечного.

Добавим, что Альварес уже приступил к тренировкам. Ранее Fox Deportes сообщил о том, что стороны согласовали дату реванша. По информации издания, второй поединок «Канело» и Головкина состоится 5 мая на Синко де Майо.