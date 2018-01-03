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Канат Ислам сохранил лидерство в рейтинге WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинге во всех весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинге во всех весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский
Другие представители Казахстана также сохранили свои позиции. Иса Акбербаев остался десятым в первом тяжелом весе, Жанкош Тураров — 12-м в полусреднем дивизионе, а Жанат Жакиянов — пятым в легчайшей категории.