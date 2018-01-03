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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам сохранил лидерство в рейтинге WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинге во всех весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, владеющий титулами WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, удержал за собой первую строчку в своем дивизионе.

Другие представители Казахстана также сохранили свои позиции. Иса Акбербаев остался десятым в первом тяжелом весе, Жанкош Тураров — 12-м в полусреднем дивизионе, а Жанат Жакиянов — пятым в легчайшей категории.

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