СМИ назвали дату и место проведения боя между Джошуа и Паркером

«Рассматривали несколько вариантов, но самым вероятным пока что выглядит вариант с Кардиффом, — сообщает промоутер британского чемпиона Эдди Хирн. — У Джошуа была невероятная поддержка в Кардиффе во время поединка против Карлоса Такама. Билеты разошлись буквально за несколько минут. А поединок против Паркера — еще более масштабное событие. Мы хотим максимально быстро закрыть вопрос даты и места проведения боя. Собираемся официально объявить в течение ближайших двух недель».