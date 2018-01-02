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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ назвали дату и место проведения боя между Джошуа и Паркером

Как пишет vRINGe.com, ряд источников со ссылкой на новозеландскую New Zealand Herald уведомляют, что объединительный поединок двух чемпионов-супертяжей, обладателя титула WBO Джозефа Паркера (25−0, 18 КО) из Новой Зеландии и обладателя титулов WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20−0, 20 КО) из Великобритании, скорее всего пройдет в Кардиффе на стадионе Principality 31 марта 2018 года.

«Рассматривали несколько вариантов, но самым вероятным пока что выглядит вариант с Кардиффом, — сообщает промоутер британского чемпиона Эдди Хирн. — У Джошуа была невероятная поддержка в Кардиффе во время поединка против Карлоса Такама. Билеты разошлись буквально за несколько минут. А поединок против Паркера — еще более масштабное событие. Мы хотим максимально быстро закрыть вопрос даты и места проведения боя. Собираемся официально объявить в течение ближайших двух недель».

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Напомним, в Кардиффе, в октябре 2017 года Энтони Джошуа досрочно управился с крепким середняком Карлосом Такамом (35−4−1, 27 КО) — рефери остановил поединок в десятом раунде. Большинство болельщиков и экспертов сходятся на том, что остановка боя была поспешной.

Джозеф Паркер последний поединок провел в сентябре, также в Великобритании (Манчестер), решением большинства перебоксировал обязательного претендента, местного бойца Хьюи Фьюри (20−1, 10 КО).

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