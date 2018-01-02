СМИ назвали дату и место проведения боя между Джошуа и Паркером
Как пишет vRINGe.com, ряд источников со ссылкой на новозеландскую New Zealand Herald уведомляют, что объединительный поединок двух
Как пишет vRINGe.com, ряд источников со ссылкой на новозеландскую New Zealand Herald уведомляют, что объединительный поединок двух
«Рассматривали несколько вариантов, но самым вероятным пока что выглядит вариант с Кардиффом, — сообщает промоутер британского чемпиона Эдди Хирн. — У Джошуа была невероятная поддержка в Кардиффе во время поединка против Карлоса Такама. Билеты разошлись буквально за несколько минут. А поединок против Паркера — еще более масштабное событие. Мы хотим максимально быстро закрыть вопрос даты и места проведения боя. Собираемся официально объявить в течение ближайших двух недель».
Напомним, в Кардиффе, в октябре 2017 года Энтони Джошуа досрочно управился с крепким середняком Карлосом Такамом (35−4−1, 27 КО) — рефери остановил поединок в десятом раунде. Большинство болельщиков и экспертов сходятся на том, что остановка боя была поспешной.
Джозеф Паркер последний поединок провел в сентябре, также в Великобритании (Манчестер), решением большинства перебоксировал обязательного претендента, местного бойца Хьюи Фьюри (20−1, 10 КО).