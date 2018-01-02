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16:01 (мск), источник: ТАСС

Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов WBA

ТАСС, 2 января. Российский боксер Александр Поветкин занимает первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

Второе место в рейтинге занимает пуэрториканец Фрес Окендо, третье — американец Джаррелл Миллер.

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Еще один россиянин Александр Устинов в обновленной версии рейтинга идет на восьмом месте. Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа.

В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок с Джошуа. В активе Поветкина 33 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.

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