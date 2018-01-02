Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов WBA

Еще один россиянин Александр Устинов в обновленной версии рейтинга идет на восьмом месте. Чемпионом WBA в тяжелом весе является немец Мануэль Чарр, обладателем пояса суперчемпиона — британец Энтони Джошуа.

В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок с Джошуа. В активе Поветкина 33 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.