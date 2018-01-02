СМИ: Мэнни Пакьяо вернется в ринг поединком против бывшего чемпиона

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Вероятным соперником филиппинца Арум назвал своего бойца, экс-чемпиона мира Майка Альварадо (38−4, 26 КО) из США. Отметим, Альварадо в 2017 году одержал две досрочные победы над джорнименами.

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Мэнни Пакьяо сенсационно потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) в июле 2017 года — единогласным, но спорным решением в Брисбене (Австралия) судьи отдали победу местному претенденту, ранее небитому Джеффу Хорну (18−0−1, 12 КО).

Ожидается, что в случае победы Пакьяо следующим поединком филиппинского ветерана станет попытка вернуть чемпионский титул против победителя намеченного на апрель боя между чемпионом Хорном и обязательным претендентом, ранее абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) Теренсом Кроуфордом (32−0, 23 КО).