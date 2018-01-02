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16:23 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Мэнни Пакьяо вернется в ринг поединком против бывшего чемпиона

Как сообщает vRINGe.com, ветеран-промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) утверждает, что его легендарный боец, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО) следующий поединок проведет в апреле 2018 года в Мексике.

Источник: Reuters

Вероятным соперником филиппинца Арум назвал своего бойца, экс-чемпиона мира Майка Альварадо (38−4, 26 КО) из США. Отметим, Альварадо в 2017 году одержал две досрочные победы над джорнименами.

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Мэнни Пакьяо сенсационно потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) в июле 2017 года — единогласным, но спорным решением в Брисбене (Австралия) судьи отдали победу местному претенденту, ранее небитому Джеффу Хорну (18−0−1, 12 КО).

Ожидается, что в случае победы Пакьяо следующим поединком филиппинского ветерана станет попытка вернуть чемпионский титул против победителя намеченного на апрель боя между чемпионом Хорном и обязательным претендентом, ранее абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) Теренсом Кроуфордом (32−0, 23 КО).

Напомним, Мэнни Пакьяо также ведет успешную политическую карьеру, является сенатором на Филиппинах, претендует на то, чтобы стать следующим президентом страны.

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