СМИ: Мэнни Пакьяо вернется в ринг поединком против бывшего чемпиона
Как сообщает vRINGe.com,
Как сообщает vRINGe.com,
Вероятным соперником филиппинца Арум назвал своего бойца,
Мэнни Пакьяо сенсационно потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) в июле 2017 года — единогласным, но спорным решением в Брисбене (Австралия) судьи отдали победу местному претенденту, ранее небитому Джеффу Хорну (18−0−1, 12 КО).
Ожидается, что в случае победы Пакьяо следующим поединком филиппинского ветерана станет попытка вернуть чемпионский титул против победителя намеченного на апрель боя между чемпионом Хорном и обязательным претендентом, ранее абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) Теренсом Кроуфордом (32−0, 23 КО).
Напомним, Мэнни Пакьяо также ведет успешную политическую карьеру, является сенатором на Филиппинах, претендует на то, чтобы стать следующим президентом страны.