Деонтей Уайлдер и Луис Ортис встретятся 3 марта в Нью-Йорке

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Близнецы в США родились в разные годы
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Канада U20
Швейцария U20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
Швеция U20
Словакия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
3.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.01
Монреаль Канадиенс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20Б4
Финляндия U203
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
США U20
Россия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.01
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
3.01
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
3.01
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.01
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
3.01
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
3.01
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
3.01
Амур
Сибирь
Все события
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
25Лучшие спортивные фото 2017 года
13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис встретятся 3 марта в Нью-Йорке

Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на Ringtv.com и другие источники, достигнуто соглашение о проведении 3 марта в Нью-Йорке поединка чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса.

Этот бой будет транслировать американский телеканал Showtime в рамках конкурентной борьбы с другим телеканалом НВО, который 3 марта покажет боксерское шоу с участием чемпионов мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева и Дмитрия Бивола.

Уайлдер и Ортис должны были встретиться 4 ноября прошлого года, но бой был отменен после того, как в допинг-пробах кубинца было обнаружено запрещенное вещество (диуретик). После собственного расследования WBC не стал обвинять Ортиса в сознательном применении запрещенных препаратов и сохранил за ним третье место в рейтинге. WBA дисквалифицировала Ортиса на год, в рейтингах IBF и WBO кубинец тоже отсутствует.

Экс-тренер "Металлурга" прокомментировал информацию об интересе "Барыса"
Кто приютит Дзюбу? Пять самых ожидаемых трансферов зимы в РФПЛ
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
Shenzhen Open. Шарапова стала четвертьфиналисткой соревнований
Родригу Кайю: защитник, которого зовут в «Зенит» в третий раз
Месси возглавил список 100 лучших игроков года по версии Marca
Новости
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь