Деонтей Уайлдер и Луис Ортис встретятся 3 марта в Нью-Йорке
Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на Ringtv.com и другие источники, достигнуто соглашение о проведении 3 марта в
Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на Ringtv.com и другие источники, достигнуто соглашение о проведении 3 марта в
Этот бой будет транслировать американский телеканал Showtime в рамках конкурентной борьбы с другим телеканалом НВО, который 3 марта покажет боксерское шоу с участием чемпионов мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева и Дмитрия Бивола.
Уайлдер и Ортис должны были встретиться 4 ноября прошлого года, но бой был отменен после того, как в