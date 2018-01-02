Деонтей Уайлдер и Луис Ортис встретятся 3 марта в Нью-Йорке

Этот бой будет транслировать американский телеканал Showtime в рамках конкурентной борьбы с другим телеканалом НВО, который 3 марта покажет боксерское шоу с участием чемпионов мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева и Дмитрия Бивола.

Уайлдер и Ортис должны были встретиться 4 ноября прошлого года, но бой был отменен после того, как в допинг-пробах кубинца было обнаружено запрещенное вещество (диуретик). После собственного расследования WBC не стал обвинять Ортиса в сознательном применении запрещенных препаратов и сохранил за ним третье место в рейтинге. WBA дисквалифицировала Ортиса на год, в рейтингах IBF и WBO кубинец тоже отсутствует.