Экс-соперница Шариповой: У Фирузы нет удара, но у нее хорошая скорость и техника

«Я думала, как и многие, что Казахстан — это древняя страна, с древними городами. Но оказалось все иначе. У вас очень современно. Мне, например, очень понравился Mega Park. Мне не нравится холод и снег, но Алматы понравился, несмотря на зиму.

Нет оправданий для моей битвы, которую я проиграла, но я не понимаю, почему я не боксировала так, как умею. Я с самого начала не смогла показать то, что умею, демонстрировала вялый бокс. И мне грустно от этого, грустно за то, что показала у вас в Казахстане. Я еще раз хочу извиниться перед людьми из Казахстана, которые со мной фотографировались, отнеслись с душой.

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Да, мне сложно совмещать мою работу и бокс. Особенно, когда поездки предполагают длительное время, как в Казахстан. Мне приходится брать отпуск, тратить деньги на подготовку.

Фируза хорошо боксировала. Но силы удара не достаточно для кого-то вроде меня. В свою очередь у меня не было должных ударов, хотя я спаррингую только с мужчинами. Против Фирузы взяла неправильный курс, я не показала свой бокс. Теперь я должна принять поражение и продолжить двигаться дальше.

У Фирузы нет удара, но у нее хорошая скорость и техника.

Может быть, когда-нибудь я вернусь к вам. В Казахстане у меня не было проблем, все было очень хорошо и на вечере бокса, и в отеле.

Мой тренер и мой менеджер вернут меня в категорию ниже. Возобновлю свой путь к чемпионству, — поделилась Гонтарюк.

Напомним, поединок между Шариповой и Гонтарюк состоялся 30 декабря на 12-тысячной «Алматы Арене». На кону стояли титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии IBO и пояс WBC Silver. Оба титула были вакантными.