Стангрит: Не исключено, что соперника Головкина не в лице Альвареса мы увидим только в 2019 году

«Когда у двух боксеров, которые могут провести поединок, есть общий соперник, то сразу же хочется сравнить, как они выступили бы против того самого соперника. Главная интрига боя Сондерс — Лемье была в том, в какой форме будет Сондерс. Если в хорошей, то его победа была предсказуема. Лемье уже не раз показал, что он весьма простоват. «Дуболом», наверное, звучит грубовато, но таков Давид Лемье. Он очень тяжело бьет, и никому не рекомендуется подставлять ему под удар свою голову, но Давид страдает тем же самым, чем страдает подавляющее большинства панчеров — если соперник не дает доносить удар, панчер уходит в крутое пике, начинает действовать однообразно, нервничает, вкладывается в каждый удар, теряет силы и проигрывает бой. Сондерс — хитрый боксер. И был очень хорошо готов к этому бою, поэтому и не испытал особых проблем. Что касается победы Головкина над Лемье, то она в целом примерно такая же, но с той лишь разницей, что Лемье не боялся Сондерса, а Головкина боялся, и это было очень заметно. И Сондерс, и Головкин просто перебоксировали Давида Лемье. У Головкина удар значительно тяжелее, а Сондерс этим не славится, поэтому вряд ли можно было ожидать досрочного завершения.
Бой Головкин — Сондерс. Если состоится, то на мой взгляд, может получиться любопытным. У Сондерса все-таки набралось приличное победное резюме. Крис Юбенк-младший, Энди Ли, Вилли Монро, Давид Лемье. Хитрый и неудобный левша — это вполне может стать интересной задачей для Головкина, хотя он все равно будет фаворитом. Но с другой стороны сейчас обсуждать этот бой нет смысла. Насколько я знаю, курс Головкина направлен в сторону Альвареса, и что радует — курс Альвареса тоже направлен в сторону Головкина. Как бы ни сложился второй бой, который имеет все шансы состояться 5 мая 2018 года, мы вполне можем увидеть и третий бой. Это противостояние может принести огромные деньги, поэтому не исключено, что соперника, которого не будут звать Сауль Альварес, в бою против Головкина мы сможем увидеть только в 2019 году, — прокомментировал Стангрит.
Напомним, последний бой Сондерс провел 16 декабря, когда на территории соперника по итогам 12 раундов убедительно победил канадца Лемье. После этого британец прямо в ринге бросил вызов Головкину.
Тем временем, казахстанец продолжает двигаться в сторону организации второго поединка с Альваресом. Конкретной информации пока нет, однако известно о возможных датах проведения — май и сентябрь 2018 года.