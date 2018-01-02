Стангрит: Не исключено, что соперника Головкина не в лице Альвареса мы увидим только в 2019 году

«Когда у двух боксеров, которые могут провести поединок, есть общий соперник, то сразу же хочется сравнить, как они выступили бы против того самого соперника. Главная интрига боя Сондерс — Лемье была в том, в какой форме будет Сондерс. Если в хорошей, то его победа была предсказуема. Лемье уже не раз показал, что он весьма простоват. «Дуболом», наверное, звучит грубовато, но таков Давид Лемье. Он очень тяжело бьет, и никому не рекомендуется подставлять ему под удар свою голову, но Давид страдает тем же самым, чем страдает подавляющее большинства панчеров — если соперник не дает доносить удар, панчер уходит в крутое пике, начинает действовать однообразно, нервничает, вкладывается в каждый удар, теряет силы и проигрывает бой. Сондерс — хитрый боксер. И был очень хорошо готов к этому бою, поэтому и не испытал особых проблем. Что касается победы Головкина над Лемье, то она в целом примерно такая же, но с той лишь разницей, что Лемье не боялся Сондерса, а Головкина боялся, и это было очень заметно. И Сондерс, и Головкин просто перебоксировали Давида Лемье. У Головкина удар значительно тяжелее, а Сондерс этим не славится, поэтому вряд ли можно было ожидать досрочного завершения.