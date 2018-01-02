Карл Фроч назвал российского боксера причиной ухода Андре Уорда на пенсию

«У меня стойкое ощущение того, что Дмитрий Бивол из России помог Андре Уорду вынести решение в пользу завершения карьеры.
Они в любом случае должны были бы встретиться по линии WBA. Я видел
Считаю, что он вырастет в прекрасного боксера. Он хладнокровен, спокоен. Он уверен, но при этом не высокомерен. Бивол просто расслаблен в ринге. Он настолько точен, что просто становится смертельным. Выставьте его против Ковалева и поймете, насколько он хорош, — отметил Фроч.
Напомним, Уорд завершил карьеру в прошлом году после победы над россиянином Сергеем Ковалевым во втором поединке друг с другом.
Бивол является чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе. 4 ноября он успешно провел защиту титула в поединке против австралийца Трента Броадхерста.