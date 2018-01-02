Карл Фроч назвал российского боксера причиной ухода Андре Уорда на пенсию

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Что звезды положили детям под елку
Не показанная в РФ комедия перевернула в США устоявшееся мнение
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Канада U20
Швейцария U20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
Швеция U20
Словакия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
3.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.01
Монреаль Канадиенс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20Б4
Финляндия U203
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
США U20
Россия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.01
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
3.01
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
3.01
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.01
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
3.01
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
3.01
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
3.01
Амур
Сибирь
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Россия отомстит США за прошлогодние обиды
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
25Лучшие спортивные фото 2017 года
12:09 (мск), источник: Vesti.kz

Карл Фроч назвал российского боксера причиной ухода Андре Уорда на пенсию

Экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч назвал российского боксера Дмитрия Бивола причиной скорого завершения карьеры американца Андре Уорда, пишет Boxingnews24.com.

Источник: РИА "Новости"

«У меня стойкое ощущение того, что Дмитрий Бивол из России помог Андре Уорду вынести решение в пользу завершения карьеры.

Читайте также
Андре Уорд рассказал о «ломках» после выхода на пенсию

Они в любом случае должны были бы встретиться по линии WBA. Я видел что-то в Биволе, из-за чего не хотелось бы оказаться перед ним в ринге.

Считаю, что он вырастет в прекрасного боксера. Он хладнокровен, спокоен. Он уверен, но при этом не высокомерен. Бивол просто расслаблен в ринге. Он настолько точен, что просто становится смертельным. Выставьте его против Ковалева и поймете, насколько он хорош, — отметил Фроч.

Напомним, Уорд завершил карьеру в прошлом году после победы над россиянином Сергеем Ковалевым во втором поединке друг с другом.

Бивол является чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе. 4 ноября он успешно провел защиту титула в поединке против австралийца Трента Броадхерста.

Экс-тренер "Металлурга" прокомментировал информацию об интересе "Барыса"
Кто приютит Дзюбу? Пять самых ожидаемых трансферов зимы в РФПЛ
Россиянин признан третьей звездой декабря в НХЛ
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
Shenzhen Open. Шарапова стала четвертьфиналисткой соревнований
Родригу Кайю: защитник, которого зовут в «Зенит» в третий раз
Месси возглавил список 100 лучших игроков года по версии Marca
Новости
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь