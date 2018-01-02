Экс-чемпион мира по боксу Салидо был арестован после стычки в баре в Мексике
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в полулегком весе мексиканец Орландо Салидо был арестован после стычки в баре в мексиканском городе
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в полулегком весе мексиканец Орландо Салидо был арестован после стычки в баре в мексиканском городе
В материале говорится, что причиной ареста 37-летнего Салидо стало нападение на жену.
Источники из лагеря спортсмена сообщили boxingscene.com, что стычка произошла после того, как неизвестный схватил его супругу за волосы. Сотрудники службы безопасности попытались вывести Салидо из заведения, но он отказался покидать бар, началась потасовка, после чего поступил звонок полицию.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали спортсмена, который заплатил штраф и был отпущен.
Салидо на профессиональном ринге одержал 44 победы (31 — нокаутом) при 14 поражениях (6 — нокаутом) и четырех ничьих. В декабре мексиканец проиграл проходивший в