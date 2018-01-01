Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Дети Киркорова, Пересильд, Тимати, Плющенко снялись в шоу Урганта
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало Сэйбрз1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити0
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув2
Борнмут2
Все события
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Названа главная угроза для Головкина в среднем весе

И это не Сондерс, и не «Канело».

Бывший чемпион мира в полулегком весе, ныне промоутер Барри Макгиган назвал имя того, кто представляет реальную угрозу для чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина. Об этом сообщает vRINGe.com.

По его словам, в число таковых не входит обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), который недавно с легкотью разобрался с экс-чемпионом Давидом Лемье (38−4, 33 KO) из Канады.

«Сондерс нейтрализовал панчерскую угрозу Лемье за счет умного передвижения по рингу. Я недооценил его так же, как переоценил потенциал Давида, — приводит The Mirror слова Макгигана. — Но Головкин и Альварес в этом плане — совсем иная история. Они мощные, способные настигнуть противника, да и не промахнутся всеми акцентированными ударами, как промахнулся Лемье.

И хотя Сондерс заслужил право на крупный бой, наибольшую опасность для главных ребят в среднем весе может представлять Джермалл Чарло, который поднялся туда из первого среднего веса.

Год назад а-Чарло (26−0, 20 KO), будучи еще чемпионом IBF в первом среднем весе, нокаутировал Джулиана Уильямса в пятом раунде третьей защиты, после чего оставил титул и перешел в средний вес, где сходу в элиминаторном поединке летом уничтожил за четыре раунда Хорхе Хейланда и стал обязательным претендентом на титул WBC, который принадлежит Головкину.

"Судьи обидели GGG, поэтому остались вопросы". СМИ оценили вероятность реванша Головкин - "Канело" в 2018 году
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Фуркад, Семин, Квят и другие самые яркие люди спорта в 2017 году
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии
Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ
КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь