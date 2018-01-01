Названа главная угроза для Головкина в среднем весе

Бывший чемпион мира в полулегком весе, ныне промоутер Барри Макгиган назвал имя того, кто представляет реальную угрозу для чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина. Об этом сообщает vRINGe.com.

По его словам, в число таковых не входит обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), который недавно с легкотью разобрался с экс-чемпионом Давидом Лемье (38−4, 33 KO) из Канады.

«Сондерс нейтрализовал панчерскую угрозу Лемье за счет умного передвижения по рингу. Я недооценил его так же, как переоценил потенциал Давида, — приводит The Mirror слова Макгигана. — Но Головкин и Альварес в этом плане — совсем иная история. Они мощные, способные настигнуть противника, да и не промахнутся всеми акцентированными ударами, как промахнулся Лемье.

И хотя Сондерс заслужил право на крупный бой, наибольшую опасность для главных ребят в среднем весе может представлять Джермалл Чарло, который поднялся туда из первого среднего веса.