Боксер Дрозд завершил карьеру

«Я принял очень важное для себя решение. Я официально заявляю о завершении спортивной карьеры. Сегодня передо мной стоит много интересных и важных задач — это развитие бокса в Кемеровской области, развитие тайского бокса в России. Как представитель от Кемеровской области в Общественной палате РФ я работаю над поддержкой социальных проектов и спорта», — написал Дрозд.