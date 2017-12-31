Казахстан-2017. Великолепная пятерка

А пока все ожидают боя курантов и брызг шампанского, давайте вспомним тех, кто в 2017 году подарил казахстанцам больше всего положительных эмоций на спортивных аренах мира.



Геннадий Головкин

Источник: Reuters

Вне конкуренции здесь, представляется, который уже год остается лучший боксер-профессионал в истории Казахстана. Чемпион Мира WBA Super, IBF, WBC, IBO выходил в 2017 году в ринг дважды, победив по очкам Дэниела Джейкобса и вничью, по мнению судей, завершив противостояние с Саулом Альваресом. Неоднозначный исход второго поединка, конечно, принес землякам GGG немало огорчений, но, тем не мене, факт остается фактом: все свои титулы в сражении с топовым оппонентом Геннадий Головкин сохранил и, более того, был в ринге куда активнее и, по данным статистики, порядком точнее, чем хваленый Канело.



Состоится ли реванш с мексиканцем, пока доподлинно неизвестно. Однако никто теперь уже не посмеет сказать славному воспитаннику карагандинской школы бокса, что он в состоянии драться лишь с находящимися на вторых ролях боксерами.



Галина Вишневская

Источник: РИА

Кто-то скажет, что не увешанной пока медалями Олимпиад и чемпионатов Мира (награды Азиад, чемпионатов Азии и универсиадные вспоминать не станем…) спортсменке не место пока еще в списке топовых атлетов страны за год. И зря. На самом деле, возможно, именно молодой биатлонистке уготована миссия возродить веру казахстанцев в то, что с зимними видами спорта у нас не полный пока еще швах. Галина великолепно провела как прошлый сезон, войдя весной по итогам Кубка Мира-2016/2017, впервые в истории нашей страны, в топ-20 у женщин, так и стартовала в новом, олимпийском, в паре с Максимом Брауном, опять же — в первый раз для Казахстана, поднявшись на третью ступень пьедестала почета одиночной смешанной эстафеты на первом этапе Кубка Мира.



Кстати, насчет отсутствующих пока у Вишневской медалей Олимпиад и чемпионатов Мира, — Пхенчхан не за горами…



Жанат Жакиянов

Источник: Reuters

Пример этого настоящего спортсмена наглядно всем продемонстрировал: для того, чтобы стать лучшим в мире среди профи, не обязательно быть мегаталантливым, как Флойд Мейвезер или Рой Джонс-младший. Иногда для этого оказывается достаточно (звучит так, как будто этого мало…) отдавать любимому делу всего себя и пахать для достижения успеха в нем как проклятый. Жанат Жакиянов является красноречивейшим примером абсолютной справедливости пословицы «Терпение и труд все перетрут». Будучи этакой золушкой профессионального бокса, казахстанец сумел взойти в нем на самый Олимп. Его февральский бой с Роуши Уорреном, наверное, не один еще тренер покажет своим воспитанникам в качестве иллюстрации утверждения, что сдаваться всегда слишком рано.



Что же касается странной ситуации с проигранным поединком в Белфасте… Что-то подобное у всех почти чемпионов случается. Жанат, верится, свое еще возьмет. И чужого никому не оставит.



Кайрат Ералиев

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BDpqsy1lgdv/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BDpqsy1lgdv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Confederation.kz (@confederationkz)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-01T08:32:24+00:00">Апр 1, 2016 at 1:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственная для Казахстана золотая медаль чемпиона Мира в каком-либо из олимпийских видов спорта была в 2017 году завоевана этим шымкентским боксером. Причем первенства планеты в Гамбурге отечественные поклонники этого вида спорта ожидали с нескрываемыми опасениями. Неудивительно, на самом деле, — ведь лишь за несколько месяцев до боксерского Мундиаля на чемпионате Азии в Ташкенте тотального превосходства над всеми своими гостями, включая и соседей с севера, добились узбекистанские бойцы, взявшие 9 золотых наград из 10 возможных. Но в Германии все происходило иначе. Завоевавший на континентальном первенстве в весовой категории до 56 кг лишь «бронзу» 27-летний наш земляк на главном турнире сезона спуску никому не дал. В том числе и чемпиону Азии Муроджону Ахмадалиеву, которого Кайрат убрал со своего пути еще на стадии 1/8 финала.



Что и говорить, чемпион Мира — это звучит гордо!



Ольга Рыпакова

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