Казахстан-2017. Великолепная пятерка

А пока все ожидают боя курантов и брызг шампанского, давайте вспомним тех, кто в 2017 году подарил казахстанцам больше всего положительных эмоций на спортивных аренах мира.
Геннадий Головкин
Вне конкуренции здесь, представляется, который уже год остается лучший боксер-профессионал в истории Казахстана. Чемпион Мира WBA Super, IBF, WBC, IBO выходил в 2017 году в ринг дважды, победив по очкам Дэниела Джейкобса и вничью, по мнению судей, завершив противостояние с Саулом Альваресом. Неоднозначный исход второго поединка, конечно, принес землякам GGG немало огорчений, но, тем не мене, факт остается фактом: все свои титулы в сражении с топовым оппонентом Геннадий Головкин сохранил и, более того, был в ринге куда активнее и, по данным статистики, порядком точнее, чем хваленый Канело.
Состоится ли реванш с мексиканцем, пока доподлинно неизвестно. Однако никто теперь уже не посмеет сказать славному воспитаннику карагандинской школы бокса, что он в состоянии драться лишь с находящимися на вторых ролях боксерами.
Галина Вишневская
Кто-то скажет, что не увешанной пока медалями Олимпиад и чемпионатов Мира (награды Азиад, чемпионатов Азии и универсиадные вспоминать не станем…) спортсменке не место пока еще в списке топовых атлетов страны за год. И зря. На самом деле, возможно, именно молодой биатлонистке уготована миссия возродить веру казахстанцев в то, что с зимними видами спорта у нас не полный пока еще швах. Галина великолепно провела как прошлый сезон, войдя весной по итогам Кубка Мира-2016/2017, впервые в истории нашей страны, в топ-20 у женщин, так и стартовала в новом, олимпийском, в паре с Максимом Брауном, опять же — в первый раз для Казахстана, поднявшись на третью ступень пьедестала почета одиночной смешанной эстафеты на первом этапе Кубка Мира.
Кстати, насчет отсутствующих пока у Вишневской медалей Олимпиад и чемпионатов Мира, — Пхенчхан не за горами…
Жанат Жакиянов
Пример этого настоящего спортсмена наглядно всем продемонстрировал: для того, чтобы стать лучшим в мире среди профи, не обязательно быть мегаталантливым, как Флойд Мейвезер или Рой Джонс-младший. Иногда для этого оказывается достаточно (звучит так, как будто этого мало…) отдавать любимому делу всего себя и пахать для достижения успеха в нем как проклятый. Жанат Жакиянов является красноречивейшим примером абсолютной справедливости пословицы «Терпение и труд все перетрут». Будучи этакой золушкой профессионального бокса, казахстанец сумел взойти в нем на самый Олимп. Его февральский бой с Роуши Уорреном, наверное, не один еще тренер покажет своим воспитанникам в качестве иллюстрации утверждения, что сдаваться всегда слишком рано.
Что же касается странной ситуации с проигранным поединком в Белфасте… Что-то подобное у всех почти чемпионов случается. Жанат, верится, свое еще возьмет. И чужого никому не оставит.
Кайрат Ералиев
Единственная для Казахстана золотая медаль чемпиона Мира в каком-либо из олимпийских видов спорта была в 2017 году завоевана этим шымкентским боксером. Причем первенства планеты в Гамбурге отечественные поклонники этого вида спорта ожидали с нескрываемыми опасениями. Неудивительно, на самом деле, — ведь лишь за несколько месяцев до боксерского Мундиаля на чемпионате Азии в Ташкенте тотального превосходства над всеми своими гостями, включая и соседей с севера, добились узбекистанские бойцы, взявшие 9 золотых наград из 10 возможных. Но в Германии все происходило иначе. Завоевавший на континентальном первенстве в весовой категории до 56 кг лишь «бронзу» 27-летний наш земляк на главном турнире сезона спуску никому не дал. В том числе и чемпиону Азии Муроджону Ахмадалиеву, которого Кайрат убрал со своего пути еще на стадии 1/8 финала.
Что и говорить, чемпион Мира — это звучит гордо!
Ольга Рыпакова
Поражает своими стабильностью и профессионализмом олимпийская чемпионка Лондона. Ольга, кажется, в любом соревновании участвует только для того, чтобы побеждать — иного этой приме не дано. 2017 год был для нашей королевы легкой атлетики, которая, в свою очередь, как известно, сама по себе — королева спорта, достаточно непростым. И два «золота» (в родном тройном и обычном прыжках в длину) Азиатских Игр в помещениях в Ашхабаде вряд ли перевешивают «бронзу» чемпионата Мира в таком счастливом, казалось, для Рыпаковой Лондоне… Но если положить на ту же чашу весов к золотым наградам еще и победу в финале «Бриллиантовой лиги», то коллекция завоеванных драгоценностей сразу же начинает смотреться вполне прилично.
Между тем, и до Токио-2020 уже не так уж далеко…