Почему Головкин находится в невыгодной позиции перед реваншем с Альваресом

«Леффлер мало что может сделать для переноса реванша Головкин — Альварес на нейтральную территорию. “Канело” в этих переговорах является стороной “А”. Как говорится, “ты получишь то, на что договорится твой промоутер”. Работа промоутера оценивается в сделке, и насколько выгодной она для тебя получилась. Если Леффлер не в состоянии договориться о бое на нейтральной арене (например, “Madison Square Garden” в Нью-Йорке), то реванш, без вариантов, возвращается в Лас-Вегас.



Если же Головкин и его промоутер не согласятся на бой в Вегасе, “Канело” получит оправдание не биться с GGG и просто идти дальше. В свои 27 лет Альварес может ждать сколько угодно новых переговоров о реванше с Головкиным. Казахстанцу уже 35 и “Канело” не придется проводить много времени в ожидании момента, когда у него будет неплохой шанс побить Головкина. Если бы GGG было 20 лет, он мог бы уйти от переговоров и ждать, пока сторона мексиканца не согласится на поединок на нейтральной территории. Однако это не так. Головкин не может себе позволить: время в данном случае не на его стороне.



Большая часть боксерской общественности, фанатов считает что Головкина ограбили судьи в первом бою с “Канело”. GGG необходимо доказать, что он лучше на любой арене. В случае, если будет назначен Вегас, ему необходимо не дотягивать до судейского решения и отправить Альвареса в нокаут», — пишет Эмброус для Boxingnews24.com.