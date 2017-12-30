Фируза Шарипова победила Джемиллу Гонтарюк и стала чемпионкой мира по версии IBO

Поединок проходил сегодня, 30 декабря, на 12-тысячной «Алматы Арене». На кону стояли титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии IBO и пояс WBC Silver. Оба титула были вакантными.

Бой прошел в формате «десять раундов по две минуты» и продлился всю дистанцию, по итогам которых Шарипова победила единогласным решением судей.

Для 23-летней Шариповой эта победа стала восьмой в карьере (четыре — нокаутом) при одном поражении. В дебютном бою в мае 2016 года она по очкам уступила серебряной призерке Олимпиады-2012 Софии Очигаве (2−0, 0 КО) из России, которая также была новичком профи-ринга.

В свою очередь 25-летняя Гонтарюк, имеющая 13 побед (две — нокаутом), потерпела третье поражение. Причем бельгийка проиграла все титульные бои в карьере — в предыдущем поединке она претендовала на пояс чемпионки мира по версии WBO, а до этого уступала титул EBU — чемпионки Европы.

Добавим, что титул IBO считается в боксе пятым по престижности после четырех главных поясов — это WBC, WBA, WBO и IBF. Например, титул IBO не нужен для статуса абсолютного чемпиона мира. Пояс WBC Silver же позволяет стать обязательным претендентом для чемпиона мира по версии WBC.