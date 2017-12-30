Казахстанец Али Ахмедов одержал восьмую досрочную победу в карьере

Поединок завершился во втором раунде. Официальный итог боя — победа Ахмедова техническим нокаутом.

На счету 22-летнего Ахмедова теперь 11 побед, из которых восемь — нокаутом. Причем для него этот бой стал вторым за декабрь — 8 декабря в США он победил решением ДеШона Уэбстера (9−1, 6 КО), защитив титул «молодежного» чемпиона WBC и завоевав «молодежный» пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF.

28-летний Эйнуллаев потерпел третье поражение в карьере — также в его активе 12 побед, из которых восемь досрочных.