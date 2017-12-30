Ержан Залилов победил бывшего боксера «Астана Арланс» и выиграл десятый бой в карьере

На кону их десятираундового поединка стоял малозначительный региональный титул WBC CISBB Silver (Бюро СНГ и Славянских стран) во втором легчайшем весе.

При этом Залилов и Ельжанов изначально готовились к другим боям, но у Ержана «сорвались» два соперника из ЮАР и Грузии, а российский оппонент Айдына получил травму во время подготовки.

Бой прошел всю дистанцию, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Залилов. В третьем раунде Ельжанов отправил соперника на канвас ринга, а в десятом Залилов снова не удержался, но, возможно, в этом случае он подскользнулся. В обоих случаях рефери не отсчитывал нокдаун, а во втором Ельжанов проявил благородство и не добивал оппонента.

24-летний Залилов сохранил статус небитого боксера — в его активе теперь десять побед и одна ничья. Уроженец Акмолинской области во второй раз в карьере выступал на родине, а до этого он проводил бои в России, Испании и Латвии.

Его ровесник Ельжанов потерпел первое поражение — ранее он одержал четыре победы (три нокаутом). Уроженец Костанайской области в третий раз в карьере выступал на родине — дебютировал он в России, а второй поединок провел в Украине. На любительском ринге Ельжанов известен по выступлениям за «Астана Арланс».