Казахстанец Коточигов победил российского боксера в андеркарте Шариповой

Бой первого среднего веса продлился все положенные восемь раундов. По их итогам все судьи отдали победу Коточигову — 79−76, 80−76, 80−72.

24-летний Коточигов впервые в карьере дрался на родине — дебютировав в Китае, он затем выступал в России, Германии и Грузии. На счету уроженца Тараза теперь пять побед в пяти боях, три из которых он выиграл досрочно.

25-летний Фатхулин впервые в карьере дрался за пределами России. Это поражение стало для него вторым — также в его активе восемь победы, из которых три — нокаутом.