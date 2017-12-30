Казахстанец Коточигов победил российского боксера в андеркарте Шариповой
Казахстанский боксер Виктор Коточигов победил россиянина Рустема Фатхулина в рамках вечера бокса в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Виктор Коточигов победил россиянина Рустема Фатхулина в рамках вечера бокса в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой первого среднего веса продлился все положенные восемь раундов. По их итогам все судьи отдали победу Коточигову — 79−76, 80−76, 80−72.
24-летний Коточигов впервые в карьере дрался на родине — дебютировав в Китае, он затем выступал в России, Германии и Грузии. На счету уроженца Тараза теперь пять побед в пяти боях, три из которых он выиграл досрочно.
25-летний Фатхулин впервые в карьере дрался за пределами России. Это поражение стало для него вторым — также в его активе восемь победы, из которых три — нокаутом.
Поединок Коточигов — Фатхуллин прошел в вечере бокса в Алматы, в главном событии которого казахстанка Фируза Шарипова (7−1, 4 КО) встретится с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк (13−4−1, 2 КО) в бою за вакантные титулы IBO и WBC Silver во втором полулегком весе.