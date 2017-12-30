Провожая 2017 год, вспомним людей футбола, для которых он стал последним в жизни - Копа, Казачёнка, Глушакова-старшего, Сарсанию.
Рой Джонс-младший проведёт 8 февраля прощальный поединок
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой
Прощальный бой джонс намерен провести в своём родном городе Пенсакола (штат Флорида, США) в категории первого тяжёлого веса.
«Если вы хотите увидеть мой последний день (в боксе) в Пенсаколе, будьте там 8 февраля. Это мой последний бой», — заявил Джонс.
Согласно информации Pensacola Journal, билеты на запланированный на указанную дату турнир, в рамках которого выступит Джонс, поступят в продажу 5 января. Стоить билеты будут от $ 20 до $ 50.