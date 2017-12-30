ESPN Deportes назвал вероятную дату третьего боя Головкина и Альвареса

«Первый бой закончился спорной ничьей. Некоторые смирились с этим исходом, но гораздо больше тех, кто считает, что у GGG забрали заслуженную победу. Реванш должен расставить все по местам. Но так ли это? Нам кажется, что кто бы не победил в повторном бою, возникнет новая полемика, и это блюдо будет подано вновь 15 сентября. Вполне возможно, что 2018 год запомнится окончанием великой трилогии противостояния GGG и “Канело”. Такой вариант наиболее соответствует логике здравого смысла и коммерческой стратегии: Головкин против Альвареса в мае, а также в сентябре», — написано в материале.