Итоги-2017: Европа наступает, Америка теряет позиции

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Названы самые необычные секс-травмы
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Белоруссия U200
Россия U203
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн4
СКА2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь3
Торпедо НН2
Футбол. Зарубежный
22:45
Кротоне
Наполи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Канада U20
США U20
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ3
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. НХЛ
30.12
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
30.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.12
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Куньлунь2
Все события
СМИ: Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Собчак примерила брюки от Канье Уэста и кроссовки за 53 тысячи
Саша Стриженова отметила 17-летие с бойфрендом
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Итоги-2017: Европа наступает, Америка теряет позиции

Колумнист «СЭ», известный российский промоутер Владимир ХРЮНОВ — о главных итогах года.

Главное событие года — восхождение на вершину лучшего боксера мира вне весовых категорий Василия Ломаченко. Он четко и с большим запасом разгромил всех своих соперников. Также я получил сильные личные впечатления от присутствия на бое Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Этот год был прорывным, он был переполнен событиями — это помогло развитию бокса и движению вперед.

Внутри России ключевой новостью стало слияние олимпийского и профессионального бокса под эгидой одной федерации. В результате изменений, которые начались, появилось больше возможностей для боксеров реализовать себя. Лучше всех удалось Владу Севастьянову, не сомневаюсь, что он будущий чемпион мира.

Завершается год, когда полюс современного бокса стал смещаться в Европу. И это достаточно ощутимо. Лучшие боксеры — представители европейских стран, большие события происходят в Англии, в России. Это уже тенденция, которая на следующий год станет неоспоримым фактом. На следующий год запланировано создание большой евразийской ассоциации под эгидой WBA, которая объединит все страны бывшего Советского Союза и некоторые европейские. Появится больше возможностей защищать интересы участников всех этих процессов.

Те изменения, которые происходят в AIBA, лишь усилят европейский полюс. Начались бизнес-процессы, появляются звезды, которыми интересуются все, достижения которых мотивируют. Это главное в профессиональном боксе — чем и зачем интересоваться. Одновременно угасли американские звезды — они совершенно потеряли лицо, я думаю, что те шоу, которые проходят в США в большом количестве, убили самое главное — героя. Если задать вопрос, кто же герой в Америке, вы с трудом произнесете, к примеру, имя Теренса Кроуфорда, которого в Европе не очень-то знают.

В этом году стартовала Всемирная боксерская суперсерия — сам по себе формат турнира очень привлекательный. И в нем, опять же, полюс совершенно четко смещен в Европу. Здесь трудно делать прогнозы объективно, потому что я болею за Мурата Гассиева, предполагаю, что он должен выиграть эту суперсерию. Это настоящий бум, есть серьезный коммерческий интерес — этот бизнес-формат в боксе работает. Теперь просто нужно будет идти вперед и генерировать новые идеи. Насколько знаю, устроители суперсерии тоже довольны, уже есть предложения по продолжению этого турнира в будущем.

В следующем году мне хотелось бы, чтобы повысилось качество бокса. Есть неожиданные бои, но тем не менее они могут случиться в 2018-м. Например, я сейчас работаю над тем, чтобы состоялся поединок Басира Абакарова и Гильермо Джонса. У меня осталась собственный пунктик: хочу, чтобы в России появился боксер, который бы победил Джонса. Он сейчас вернулся в бокс, занимает десятую строчку рейтинга WBA. Уже отправил предложение Дону Кингу по поводу следующего боя. Пока еще нет ответа, но мы ждем — это будет большой бой, не сомневаюсь, что он соберет футбольный стадион в Махачкале или Москве. Гильермо Джонс навредил России достаточно, чтобы его наконец побить.

Думаю, что следующий год станет чемпионским для Максима Власова. В боксе должен пробить «Андреев час» — Романа Андреева, Руслана Файфера, у них будут бои за элиминатор. Не сомневаюсь, что удастся выполнить нашу командную цель и вернуть титул Федору Чудинову. Раскроется и Михаил Алоян. Появится много новых героев. Но они вырастают не на пустом месте, это огромная работа, сделанная боксерами предыдущего поколения, великими чемпионами.

В феврале пройдет Первый международный боксерский форум — это будет отправная точка. Она позволит не только собраться и пообщаться, но и запустить механизм взаимодействия между всеми боксерскими организациями профессионалов и AIBA. Когда-то разногласия, которые копились годами, должны быть сняты. Существует хороший способ, он традиционный для России — личная встреча. Можно долго писать посты в соцсетях, но все решит непосредственное общение. Одна из задач — собрать всех президентов ведущих организаций, руководителей Федерации бокса России. Мы уже получаем много звонков от других федераций бокса, все ждут, что произойдет изменение качества взаимодействия боксерских организаций.

Владимир ХРЮНОВ.

Дзюба может начать новый сезон в ФНЛ
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь