Итоги-2017: Европа наступает, Америка теряет позиции

Главное событие года — восхождение на вершину лучшего боксера мира вне весовых категорий Василия Ломаченко. Он четко и с большим запасом разгромил всех своих соперников. Также я получил сильные личные впечатления от присутствия на бое Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Этот год был прорывным, он был переполнен событиями — это помогло развитию бокса и движению вперед.

Внутри России ключевой новостью стало слияние олимпийского и профессионального бокса под эгидой одной федерации. В результате изменений, которые начались, появилось больше возможностей для боксеров реализовать себя. Лучше всех удалось Владу Севастьянову, не сомневаюсь, что он будущий чемпион мира.

Завершается год, когда полюс современного бокса стал смещаться в Европу. И это достаточно ощутимо. Лучшие боксеры — представители европейских стран, большие события происходят в Англии, в России. Это уже тенденция, которая на следующий год станет неоспоримым фактом. На следующий год запланировано создание большой евразийской ассоциации под эгидой WBA, которая объединит все страны бывшего Советского Союза и некоторые европейские. Появится больше возможностей защищать интересы участников всех этих процессов.

Те изменения, которые происходят в AIBA, лишь усилят европейский полюс. Начались бизнес-процессы, появляются звезды, которыми интересуются все, достижения которых мотивируют. Это главное в профессиональном боксе — чем и зачем интересоваться. Одновременно угасли американские звезды — они совершенно потеряли лицо, я думаю, что те шоу, которые проходят в США в большом количестве, убили самое главное — героя. Если задать вопрос, кто же герой в Америке, вы с трудом произнесете, к примеру, имя Теренса Кроуфорда, которого в Европе не очень-то знают.

В этом году стартовала Всемирная боксерская суперсерия — сам по себе формат турнира очень привлекательный. И в нем, опять же, полюс совершенно четко смещен в Европу. Здесь трудно делать прогнозы объективно, потому что я болею за Мурата Гассиева, предполагаю, что он должен выиграть эту суперсерию. Это настоящий бум, есть серьезный коммерческий интерес — этот бизнес-формат в боксе работает. Теперь просто нужно будет идти вперед и генерировать новые идеи. Насколько знаю, устроители суперсерии тоже довольны, уже есть предложения по продолжению этого турнира в будущем.

В следующем году мне хотелось бы, чтобы повысилось качество бокса. Есть неожиданные бои, но тем не менее они могут случиться в 2018-м. Например, я сейчас работаю над тем, чтобы состоялся поединок Басира Абакарова и Гильермо Джонса. У меня осталась собственный пунктик: хочу, чтобы в России появился боксер, который бы победил Джонса. Он сейчас вернулся в бокс, занимает десятую строчку рейтинга WBA. Уже отправил предложение Дону Кингу по поводу следующего боя. Пока еще нет ответа, но мы ждем — это будет большой бой, не сомневаюсь, что он соберет футбольный стадион в Махачкале или Москве. Гильермо Джонс навредил России достаточно, чтобы его наконец побить.

Думаю, что следующий год станет чемпионским для Максима Власова. В боксе должен пробить «Андреев час» — Романа Андреева, Руслана Файфера, у них будут бои за элиминатор. Не сомневаюсь, что удастся выполнить нашу командную цель и вернуть титул Федору Чудинову. Раскроется и Михаил Алоян. Появится много новых героев. Но они вырастают не на пустом месте, это огромная работа, сделанная боксерами предыдущего поколения, великими чемпионами.

В феврале пройдет Первый международный боксерский форум — это будет отправная точка. Она позволит не только собраться и пообщаться, но и запустить механизм взаимодействия между всеми боксерскими организациями профессионалов и AIBA. Когда-то разногласия, которые копились годами, должны быть сняты. Существует хороший способ, он традиционный для России — личная встреча. Можно долго писать посты в соцсетях, но все решит непосредственное общение. Одна из задач — собрать всех президентов ведущих организаций, руководителей Федерации бокса России. Мы уже получаем много звонков от других федераций бокса, все ждут, что произойдет изменение качества взаимодействия боксерских организаций.