12-й раунд боя Головкин — «Канело» остановился в шаге от звания «Раунд года» по версии ESPN
Сайт телеканала ESPN назвал десять самых зрелищных раундов профессионального бокса в 2017 году, сообщает Sports.kz.
Сайт телеканала ESPN назвал десять самых зрелищных раундов профессионального бокса в 2017 году, сообщает Sports.kz.
«Раундом года» был назван пятый отрезок боя Энтони Джошуа против Владимира Кличко на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На втором месте расположился 12-й раунд поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в
«Поединок за чемпионские пояса в среднем весе соответствовал своему массовому хайпу и закрылся наполненным фейерверками финальным раундом. “Канело” и GGG выдали раунд с битвой лоб в лоб, заставившей зрителей подняться со своих мест. Альварес начал быстро, жаля Головкина правой. Он провел насыщенную первую минуту, разрывая GGG жесткими комбинациями. Головкин стойко их выдержал, а затем заставил “Канело” отступать мощными ударами правой и начав давление. Они закончили поединок, избивая друг друга, а заполненный зал разъярился. “Огонь и ярость в