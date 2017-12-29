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11:21 (мск), источник: Sports.kz

12-й раунд боя Головкин — «Канело» остановился в шаге от звания «Раунд года» по версии ESPN

Сайт телеканала ESPN назвал десять самых зрелищных раундов профессионального бокса в 2017 году, сообщает Sports.kz.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Раундом года» был назван пятый отрезок боя Энтони Джошуа против Владимира Кличко на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На втором месте расположился 12-й раунд поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в Лас-Вегасе 16 сентября, а замкнула тройку заключительная, 12-я трехминутка встречи Джеймс Дигейл — Баду Джек, проходившей в Нью-Йорке 14 января.

«Поединок за чемпионские пояса в среднем весе соответствовал своему массовому хайпу и закрылся наполненным фейерверками финальным раундом. “Канело” и GGG выдали раунд с битвой лоб в лоб, заставившей зрителей подняться со своих мест. Альварес начал быстро, жаля Головкина правой. Он провел насыщенную первую минуту, разрывая GGG жесткими комбинациями. Головкин стойко их выдержал, а затем заставил “Канело” отступать мощными ударами правой и начав давление. Они закончили поединок, избивая друг друга, а заполненный зал разъярился. “Огонь и ярость в Лас-Вегасе! “Канело” и Головкин устроили перестрелку”, — сказал комментатор HBO Джим Лэмпли на последних безумных моментах фантастического боя», — написал автор публикации Дэн Рафаэль о концовке казахстанско-мексиканского противостояния.

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