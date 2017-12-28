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28 декабря, источник: Sports.kz

HBO не включил Головкина в свои номинации

Американский телеканал HBO опубликовал список победителей в различных номинациях в боксе по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.

Отметим, что в нем не значится ни казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), ни его тренера Абеля Санчеса. Бой Головкина с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) также не признан лучшим.

Боксер года: Василий Ломаченко
Бой года: Энтони Джошуа — Владимир Кличко
Нокаут года: Давид Лемье (в бою с Кертисом Стивенсом)
Человек года: Энтони Джошуа
Тренер года: Эдди Рейносо.

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