Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
HBO не включил Головкина в свои номинации
Американский телеканал HBO опубликовал список победителей в различных номинациях в боксе по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.
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Американский телеканал HBO опубликовал список победителей в различных номинациях в боксе по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.
Отметим, что в нем не значится ни казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), ни его тренера Абеля Санчеса. Бой Головкина с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) также не признан лучшим.
Боксер года: Василий Ломаченко
Бой года: Энтони Джошуа — Владимир Кличко
Нокаут года: Давид Лемье (в бою с Кертисом Стивенсом)
Человек года: Энтони Джошуа
Тренер года: Эдди Рейносо.