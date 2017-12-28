HBO не включил Головкина в свои номинации

Отметим, что в нем не значится ни казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), ни его тренера Абеля Санчеса. Бой Головкина с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) также не признан лучшим.



Боксер года: Василий Ломаченко

Бой года: Энтони Джошуа — Владимир Кличко

Нокаут года: Давид Лемье (в бою с Кертисом Стивенсом)

Человек года: Энтони Джошуа

Тренер года: Эдди Рейносо.