Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
СМИ предлагают Сондерсу подняться в весе перед боем с Головкиным
Сайт Worldboxingnews.net опубликовал
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Сайт Worldboxingnews.net опубликовал
В среднем весе, как обычно, ждут реванша Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО). Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) также попал в список желаемых боев, но в суперсреднем весе — ему предлагают подняться в 168 фунтов и провести реванш с соотечественником Крисом
Напомним, Сондерс владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе — именно этого титула не хватает Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.