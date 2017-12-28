СМИ предлагают Сондерсу подняться в весе перед боем с Головкиным

В среднем весе, как обычно, ждут реванша Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО). Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) также попал в список желаемых боев, но в суперсреднем весе — ему предлагают подняться в 168 фунтов и провести реванш с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим (26−1, 20 КО). Они встречались в 2014 году в бою за пояс чемпиона Великобритании (BBBofC) в среднем весе — тогда Сондерс победил раздельным решением судей.



Напомним, Сондерс владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе — именно этого титула не хватает Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.