Названы лучшие Р4Р-боксеры Казахстана в 2017 году

Номером один в нашем ТОП-10 вновь стал обладатель четырех мировых поясов (ІВО, WBA Super, WBC, IBF) Геннадий Головкин — первое место отечественному панчеру присвоили девять из десяти респондентов. Только в рейтинге Серика Сапиева не нашлось ему места.



Второе место у хозяина чемпионских титулов WBA Inter-Continental, WBO NABO, WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin в первой средней весовой категории Каната Ислама.



Третью позицию в нашем боксерском чарте занял экс-чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Жанат Жакиянов.



А четвертую и пятую позицию в нашем рейтинге поделили между собой чемпион WBC International во втором полулегком весе Бекман Сойлыбаев и боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев.



Также хороший скачок вверх в уходящем году сделал перспективный боец Али Ахмедов и двукратный олимпийский призер Иван Дычко, который в этом году решил перейти в профессионалы. Однако тяжеловесу не хватило всего один балл для попадания в десятку лучших казахстанских боксеров.



Далее в рейтинге идут Жанкош Тураров, Иса Акбербаев, Меирим Нурсултанов. А замкнул десятку лучших казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории нокаутер легковес Айдар Шарибаев.