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13:00 (мск), источник: Sports.kz

Обидчик Жакиянова возглавил ТОП-10 ирландских проспектов на 2018 год

Ирландский сайт RTE.ie составил десятку самых перспективных местных боксеров на будущий год, сообщает Sports.kz.

Возглавил ТОП-10 чемпион мира в легчайшем весе по версиям WBA и IBF Райан Барнетт, в октябре победивший решением судей казахстанца Жаната Жакиянова.

«В бою с Жакияновым Барнетт столкнулся со своим самым жестким испытанием, так как подготовленный Рикки Хаттоном казах пошел на войну в первых раундах, пытаясь шокировать местную публику. Барнетт твердо стоял, а затем превзошел своего оппонента в заключительных раундах, выдвинув себя кандидатом на звание лучшего боксера мира в году», — описывает поединок Райана и Жаната издание.

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