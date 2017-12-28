Обидчик Жакиянова возглавил ТОП-10 ирландских проспектов на 2018 год

Возглавил ТОП-10 чемпион мира в легчайшем весе по версиям WBA и IBF Райан Барнетт, в октябре победивший решением судей казахстанца Жаната Жакиянова.

«В бою с Жакияновым Барнетт столкнулся со своим самым жестким испытанием, так как подготовленный Рикки Хаттоном казах пошел на войну в первых раундах, пытаясь шокировать местную публику. Барнетт твердо стоял, а затем превзошел своего оппонента в заключительных раундах, выдвинув себя кандидатом на звание лучшего боксера мира в году», — описывает поединок Райана и Жаната издание.