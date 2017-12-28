Андре Уорд рассказал о «ломках» после выхода на пенсию

Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
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«Жизнь на пенсии оказалась гораздо сложнее, чем я думал. Нужно пройти через определенный период ломки. Я занимался боксом 23 года подряд, а затем он вдруг ушел из моей жизни», — цитирует Уорда AllBoxing.Ru.
Об уходе из бокса Уорд объявил в сентябре 2017 года в статусе действующего чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.
Также американец был действующим лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
На профессиональном ринге Уорд одержал 32 победы (16 нокаутом) в 32 проведенных боях.
В любителях американец становился олимпийским чемпионом Афин-2004.