Промоутер Головкина запустил собственную компанию и объяснил роль GGG Promotions

«Компания будет называться 360 Promotions. Это значит, что мы будем делать шоу по всему миру, а также работать со всеми, подразумевая этим круг общения.

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Причина, по которой я даю старт собственной компании в том, что GGG Promotions будет заниматься всеми поединками Геннадия, K2 будет отвечать за бои Александра Усика и Сесилии Брекхус в сотрудничестве с K2 Ukraine для Усика, а 360 Promotions даст мне больше возможности и свободы подписывать новых боксеров, — рассказал Леффлер.