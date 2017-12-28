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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина запустил собственную компанию и объяснил роль GGG Promotions

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), объявил о запуске собственной промоутерской компании. Об этом сообщает BoxingScene.com.

«Компания будет называться 360 Promotions. Это значит, что мы будем делать шоу по всему миру, а также работать со всеми, подразумевая этим круг общения.

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Причина, по которой я даю старт собственной компании в том, что GGG Promotions будет заниматься всеми поединками Геннадия, K2 будет отвечать за бои Александра Усика и Сесилии Брекхус в сотрудничестве с K2 Ukraine для Усика, а 360 Promotions даст мне больше возможности и свободы подписывать новых боксеров, — рассказал Леффлер.

Как отмечает BoxingScene Леффлер по-прежнему принимает участие в переговорах с Godlen Boy Promotions по поводу организации второго поединка между Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Наиболее вероятной датой реванша называется 5 мая, а фаворитом в борьбе за право принять его — T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, гле и прошел первый бой в сентябре этого года, завершившийся вничью.

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