Промоутер Головкина запустил собственную компанию и объяснил роль GGG Promotions

«Компания будет называться 360 Promotions. Это значит, что мы будем делать шоу по всему миру, а также работать со всеми, подразумевая этим круг общения.
Причина, по которой я даю старт собственной компании в том, что GGG Promotions будет заниматься всеми поединками Геннадия, K2 будет отвечать за бои Александра Усика и Сесилии Брекхус в сотрудничестве с K2 Ukraine для Усика, а 360 Promotions даст мне больше возможности и свободы подписывать новых боксеров, — рассказал Леффлер.
Как отмечает BoxingScene Леффлер по-прежнему принимает участие в переговорах с Godlen Boy Promotions по поводу организации второго поединка между Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Наиболее вероятной датой реванша называется 5 мая, а фаворитом в борьбе за право принять его — T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, гле и прошел первый бой в сентябре этого года, завершившийся вничью.