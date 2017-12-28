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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Судейская карточка Аделаиды Берд в пользу «Канело» помешала Головкину стать лучшим боксером года

Популярный американский сайт CBS Sports назвал лучшего боксера года в 2017 году, передает корреспондент Vesti.kz.

Им стал чемпион WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (20−0, 20 КО). Второе место занял чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО).

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Замкнул тройку казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

«Если бы не ужасающая судейская карточка Аделаиды Берд в его долгожданной pay-per-view битве с “Канело” Альваресом в сентябре, Головкин, вероятно, был бы единодушным выбором для этой награды. Но вместо этого, казахстанский панчер, известный как GGG, завершил поединок ничьей, при этом их высокоприбыльный реванш, скорее всего, пройдет 5 мая. Однако Головкин, владеющий тремя основным титула чемпиона мира в среднем весе, не сделал ничего такого, из-за чего его можно было бы перестать считать все еще лучшим средневесом 2017-го, а также одним из лучших боксеров. Первое выступление 35-летнего Головкина в 2017 году также было впечатляющим, поскольку он впервые прошел 12-раундовую дистанцию в своей карьере, победив по очкам “голодного” и мастеровитого Дэниэла Джейкобса», — говорится в заметке.

Напомним, именно оценки Берд вызвали наибольший резонанс. Она отдала победу «Канело» со счетом 118−110, другой судья — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114. В итоге бой завершился вничью.

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