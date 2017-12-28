Судейская карточка Аделаиды Берд в пользу «Канело» помешала Головкину стать лучшим боксером года
Популярный американский сайт CBS Sports назвал лучшего боксера года в 2017 году, передает корреспондент Vesti.kz.
Популярный американский сайт CBS Sports назвал лучшего боксера года в 2017 году, передает корреспондент Vesti.kz.
Им стал чемпион WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (20−0, 20 КО). Второе место занял чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО).
Замкнул тройку казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
«Если бы не ужасающая судейская карточка Аделаиды Берд в его долгожданной
Напомним, именно оценки Берд вызвали наибольший резонанс. Она отдала победу «Канело» со счетом 118−110, другой судья — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114. В итоге бой завершился вничью.