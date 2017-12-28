Судейская карточка Аделаиды Берд в пользу «Канело» помешала Головкину стать лучшим боксером года

«Если бы не ужасающая судейская карточка Аделаиды Берд в его долгожданной pay-per-view битве с “Канело” Альваресом в сентябре, Головкин, вероятно, был бы единодушным выбором для этой награды. Но вместо этого, казахстанский панчер, известный как GGG, завершил поединок ничьей, при этом их высокоприбыльный реванш, скорее всего, пройдет 5 мая. Однако Головкин, владеющий тремя основным титула чемпиона мира в среднем весе, не сделал ничего такого, из-за чего его можно было бы перестать считать все еще лучшим средневесом 2017-го, а также одним из лучших боксеров. Первое выступление 35-летнего Головкина в 2017 году также было впечатляющим, поскольку он впервые прошел 12-раундовую дистанцию в своей карьере, победив по очкам “голодного” и мастеровитого Дэниэла Джейкобса», — говорится в заметке.