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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Второй бой Головкина с «Канело» назван самым востребованным реваншем в 2018 году

Популярный портал WorldBoxingNews.net составил список 17 желаемых поединков на 2018 год всех весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В среднем весе таковым является второй бой между чемпионом мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

«Самый востребованный матч-реванш во всем боксе прямо сейчас, взявший курс на 5 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Переговоры должны быть завершены скоро», — говорится в описании.

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Напомним, первый бой между Головкиным и «Канело» прошел 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Соперник отбоксировали все 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.

Поединок Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и стал третьим в истории бокса по доходам от продажи билетов. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец на десять миллионов больше.

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