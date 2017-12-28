Второй бой Головкина с «Канело» назван самым востребованным реваншем в 2018 году
Популярный портал WorldBoxingNews.net составил список 17 желаемых поединков на 2018 год всех весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.
Популярный портал WorldBoxingNews.net составил список 17 желаемых поединков на 2018 год всех весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.
В среднем весе таковым является второй бой между чемпионом мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).
«Самый востребованный
Напомним, первый бой между Головкиным и «Канело» прошел 16 сентября в
Поединок Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на