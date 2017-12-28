Бой между Чудиновым и Моком станет главным событием на турнире в Дании 5 января

31-летний российский боксер является чемпионом Европы среди молодежи и двукратным серебряным призером чемпионата России среди любителей. На профессиональном уровне Чудинов одержал 20 побед (13 нокаутом), потерпел одно поражение и два боя завершил вничью. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку- младшему техническим нокаутом в 12-м раунде. В последнем поединке — 4 февраля нынешнего года — россиянин техническим нокаутом в первом раунде победил венгра Золтана Паппа.