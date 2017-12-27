ESPN назвал наставника Головкина лучшим тренером года

В номинации «Лучший бой года» был представлен поединок Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), завершившийся ничьей. Однако победил бой Энтони Джошуа (20−0, 20 КО) и Владимира Кличко (64−5, 53 КО).



В списке претендентов на звание лучшего боксера года Головкин представлен не был, зато премию получил его тренер — Абель Санчес. Эксперты ESPN отметили его вклад в успехи непобежденных Геннадия Головкина и Мурата Гассиева (25−0, 18 КО).