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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Шарипова и Гонтарюк проведут в Алматы открытую тренировку перед боем за титул IBO

Казахстанский боксер-профессионал Фируза Шарипова (7−1−0, 4 КО) и ее соперница бельгийка Джемилла Гонтарюк (13−4−1, 3 КО) по прозвищу «Питбуль» проведут открытую тренировку в Алматы.

Как сообщает пресс-служба казахстанской боксерши, она состоится 28 декабря 18:00 в ТРЦ MEGA Park. Также участниками тренировки станут и другие участники вечера единоборств среди которых казахстанцы Али Ахмедов, Ержан Залилов и Айдын Ельжанов. Они также проведут автограф-сессию. Вход будет свободным.

Напомним, Шарипова и Гонтарюк 30 декабря в Алматы проведут поединок за вакантный чемпионский титул IBO во втором полулегком весе. Также на кону встречи будет стоять еще один вакантный пояс — WBC Silver. Помимо бокса, в этот вечер зрители увидят пять поединков по правилам смешанных единоборств с участием спортсменов из известного бойцовского клуба Alash Pride. Также на вечере единоборств будет разыгран автомобиль.

Вечер единоборств пройдет на «Алматы Арене», вмещающей 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно приобрести в кассах спортивной арены, а также на сайтах интернет-операторов: ticketon.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz.

Бой Шариповой и Гонтарюк покажут в прямом эфире. Трансляция на телеканале «Хабар» начнется в 23:00 по времени Астаны.

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