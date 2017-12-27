Шарипова и Гонтарюк проведут в Алматы открытую тренировку перед боем за титул IBO
Казахстанский
Казахстанский
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Напомним, Шарипова и Гонтарюк 30 декабря в Алматы проведут поединок за вакантный чемпионский титул IBO во втором полулегком весе. Также на кону встречи будет стоять еще один вакантный пояс — WBC Silver. Помимо бокса, в этот вечер зрители увидят пять поединков по правилам смешанных единоборств с участием спортсменов из известного бойцовского клуба Alash Pride. Также на вечере единоборств будет разыгран автомобиль.
Вечер единоборств пройдет на «Алматы Арене», вмещающей 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно приобрести в кассах спортивной арены, а также на сайтах интернет-операторов: ticketon.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz.
Бой Шариповой и Гонтарюк покажут в прямом эфире. Трансляция на телеканале «Хабар» начнется в 23:00 по времени Астаны.