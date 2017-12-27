«Хочу вернуться в Казахстан с высоко поднятой головой и чемпионскими поясами». Боксер прокомментировал участие в вечере боя Ковалева

— Будем готовиться, как обычно. Нас ждут двухразовые тренировки. Поединок будет восьми или 10-раундовый. Он пройдет 3 марта в Нью-Йорке в Madison Square Garden. В главном бою Ковалев и Михалкин разыграют титул чемпиона мира по версии WBO. Мы с Мейиримом Нурсултановым выступим в андеркарте. У нас есть еще два месяца на подготовку к событию, — поделился Ашкеев.

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— Как Новый год встречать будете? Где?

— В Америке. Семья рядом. Будем тренироваться и встречать Новый год. Это для детей, для семьи моей Новый год — праздник. Может быть, куда-нибудь съездим. Но я сконцентрирован на подготовке к вечеру бокса, на тренировках. Я хочу приехать в Казахстан с высоко поднятой головой. С чемпионскими поясами. Такая у меня цель.