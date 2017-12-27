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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу вернуться в Казахстан с высоко поднятой головой и чемпионскими поясами». Боксер прокомментировал участие в вечере боя Ковалева

Казахстанский боксер-профессионал Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) рассказал в корреспонденту Vesti.kz о подготовке к участию в андеркарте боя россиян Сергея Ковалева (31−2−1, 27 КО) и Игоря Михалкина (21−1, 9 КО).

— Будем готовиться, как обычно. Нас ждут двухразовые тренировки. Поединок будет восьми или 10-раундовый. Он пройдет 3 марта в Нью-Йорке в Madison Square Garden. В главном бою Ковалев и Михалкин разыграют титул чемпиона мира по версии WBO. Мы с Мейиримом Нурсултановым выступим в андеркарте. У нас есть еще два месяца на подготовку к событию, — поделился Ашкеев.

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— Как Новый год встречать будете? Где?

— В Америке. Семья рядом. Будем тренироваться и встречать Новый год. Это для детей, для семьи моей Новый год — праздник. Может быть, куда-нибудь съездим. Но я сконцентрирован на подготовке к вечеру бокса, на тренировках. Я хочу приехать в Казахстан с высоко поднятой головой. С чемпионскими поясами. Такая у меня цель.

Напомним, ранее стало известно, что 29-летний боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев и 24-летний средневес Мейирим Нурсултанов выступят в вечере профессионального бокса 3 марта 2018 года, где главным событием станет поединок между Сергеем Ковалевым (31−2−1, 27 КО) и Игорем Михалкиным (21−1, 9 КО) за пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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