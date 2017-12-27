«Хочу вернуться в Казахстан с высоко поднятой головой и чемпионскими поясами». Боксер прокомментировал участие в вечере боя Ковалева
Казахстанский
Казахстанский
— Будем готовиться, как обычно. Нас ждут двухразовые тренировки. Поединок будет восьми или 10-раундовый. Он пройдет 3 марта в
— Как Новый год встречать будете? Где?
— В Америке. Семья рядом. Будем тренироваться и встречать Новый год. Это для детей, для семьи моей Новый год — праздник. Может быть,
Напомним, ранее стало известно, что 29-летний боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев и 24-летний средневес Мейирим Нурсултанов выступят в вечере профессионального бокса 3 марта 2018 года, где главным событием станет поединок между Сергеем Ковалевым (31−2−1, 27 КО) и Игорем Михалкиным (21−1, 9 КО) за пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.