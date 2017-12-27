Шарипова и Гонтарюк провели первую дуэль взглядов перед боем за титул IBO

Спортсменки встретились в Алматы, где 30 декабря проведут поединок за вакантный чемпионский титул IBO во втором полулегком весе.

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Также на кону встречи будет стоять еще один вакантный пояс — WBC Silver.

Вечер единоборств пройдет на «Алматы Арене», вмещающей 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно приобрести в кассах спортивной арены, а также на сайтах интернет-операторов: ticketon.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz.