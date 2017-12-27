Василий Жиров попал в ТОП-10 лучших боксеров первого тяжелого веса всех времен

В этот список вошел первый олимпийский чемпион в истории независимого Казахстана, обладатель Кубка Вэла Баркера (Олимпиады-1996) и экс-чемпион Василий Жиров по прозвищу «Балхашский тигр», расположившись на девятом месте.

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«Боксер, который потерпел неудачу в тяжелом весе, но Жиров был впечатляющим королем IBF в первом тяжелом весе до тех пор, пока его безупречный послужной список не был испорчен Джеймсом Тони», — пишет издание.

Всего на профессиональном ринге Жиров провел 42 боя, в которых одержал 38 побед (32 КО) при трех поражениях и одной ничьей.