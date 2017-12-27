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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Жиров попал в ТОП-10 лучших боксеров первого тяжелого веса всех времен

Старейший журнал о боксе Boxing News, который издается с 1909 года, представил десятку лучших представителей первого тяжелого веса всех времен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот список вошел первый олимпийский чемпион в истории независимого Казахстана, обладатель Кубка Вэла Баркера (Олимпиады-1996) и экс-чемпион Василий Жиров по прозвищу «Балхашский тигр», расположившись на девятом месте.

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«Боксер, который потерпел неудачу в тяжелом весе, но Жиров был впечатляющим королем IBF в первом тяжелом весе до тех пор, пока его безупречный послужной список не был испорчен Джеймсом Тони», — пишет издание.

Всего на профессиональном ринге Жиров провел 42 боя, в которых одержал 38 побед (32 КО) при трех поражениях и одной ничьей.

Полностью ТОП-10 лучших представителей первого тяжелого веса всех времен по версии Boxing News выглядит следующим образом:
1. Эвандер Холифилд (США)
2. Карлос Де Леон (Пуэрто-Рико)
3. Анаклет Вамба (Франция)
4. Хуан Карлос Гомес (Куба)
5. Дуайт Мохаммед Кави (США)
6. Дэвид Хэй (Великобритания)
7. Джеймс Тони (США)
8. Джонни Нельсон (Великобритания)
9. Василий Жиров (Казахстан)
10. Жан-Марк Мормек (Франция).

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