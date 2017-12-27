Альварес обошел Головкина в рейтинге самых популярных боев на платном ТВ в 2017 году

Первое место занял бой чемпиона мира по версиям WBCи WBO в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда против Феликса Диаса, состоявшийся 20 мая в Нью-Йорке и завершившийся досрочной победой американского боксера. Средняя аудитория поединка, транслировавшегося телеканалом НВО, составила 961 000 телезрителей.

Вторым стал прощальный бой Мигеля Котто против Садами Али с аудиторией в 944 тысячи зрителей (2 декабря), также транслировавшийся на HBO. Замкнул тройку поединок Майки Гарсия — Эдриен Бронер (29 июля), который собрал на Showtime 961 тысячу зрителей.

Также в этот список вошли два боя с участием казахстанца Геннадия Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Так, мартовский поединок против американца Дэниэла Джейкобса собрал у экранов 761 тысячу зрителей (11-е место), а сентябрьская битва с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом — 726 тысяч (17-е место). При этом майский бой «Канело» с соотечественником Хулио Сезаром Чавес-младшим превзошел их обоих, собрав аудиторию в 769 тысяч (9-е место).

ТОП-20 самых рейтинговых боев года выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд — Феликс Диаз — 961 тысяча зрителей (HBO);.

2. Садам Али — Мигель Котто — 944 тысячи (HBO);.

3. Майки Гарсия — Эдриен Бронер — 961 тысяча (Showtime);.

4. Сергей Ковалев — Вячеслав Шабранский — 869 тысяч (HBO);.

5. Василий Ломаченко — Джейсон Соса — 832 тысячи (HBO);.

6. Деонтей Уайлдер — Бермэйн Стиверн — 824 тысячи (Showtime);.

7. Срисакет Сор Рунгвисай — Роман Гонсалес ll — 796 тысяч (HBO);.

8. Эдриен Бронер — Адриан Гранадос — 779 тысяч (Showtime);.

9. Сауль Альварес — Хулио Сезар Чавес-младший — 769 тысяч (HBO), бесплатный повтор после PPV-трансляции;.

10. Эриоркис Гамбоа — Джейсон Соса — 763 тысячи (HBO);.

11. Геннадий Головкин — Даниэль Джейкобс — 761 тысяча (HBO), бесплатный повтор PPV-трансляции;.

12. Салливан Баррера — Феликс Валера — 760 тысяч (HBO);.

13. Андре Уорд — Сергей Ковалев II — 752 тысячи (HBO), бесплатный повтор PPV-трансляции;.

14. Энтони Джошуа — Владимир Кличко — 738 тысяч (HBO), эфир на следующий день после PPV-трансляции;.

15. Наоя Иноуэ — Антонио Ньевес — 735 тысяч (HBO);.

16. Мигель Котто — Йошихиро Камегаи — 730 тысяч (HBO);.

17. Сауль Альварес — Геннадий Головкин — 726 тысяч (HBO), бесплатный повтор PPV-трансляции;.

18. Билли Джо Сондерс — Давид Лемье — 716 тысяч (HBO);.

19. Даниэль Джейкобс — Луис Ариас — 706 тысяч (HBO);.

20. Рэй Варгас — Оскар Негрете — 697 тысяч (HBO).