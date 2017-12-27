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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес обошел Головкина в рейтинге самых популярных боев на платном ТВ в 2017 году

Телеканал ESPN опубликовал рейтинг 20 самых популярных боксерских поединков 2017 года на американском платном телевидении, согласно данным Nielsen Media Research, передает корреспондент Vesti.kz.

Первое место занял бой чемпиона мира по версиям WBCи WBO в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда против Феликса Диаса, состоявшийся 20 мая в Нью-Йорке и завершившийся досрочной победой американского боксера. Средняя аудитория поединка, транслировавшегося телеканалом НВО, составила 961 000 телезрителей.

Вторым стал прощальный бой Мигеля Котто против Садами Али с аудиторией в 944 тысячи зрителей (2 декабря), также транслировавшийся на HBO. Замкнул тройку поединок Майки Гарсия — Эдриен Бронер (29 июля), который собрал на Showtime 961 тысячу зрителей.

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Также в этот список вошли два боя с участием казахстанца Геннадия Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Так, мартовский поединок против американца Дэниэла Джейкобса собрал у экранов 761 тысячу зрителей (11-е место), а сентябрьская битва с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом — 726 тысяч (17-е место). При этом майский бой «Канело» с соотечественником Хулио Сезаром Чавес-младшим превзошел их обоих, собрав аудиторию в 769 тысяч (9-е место).

ТОП-20 самых рейтинговых боев года выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд — Феликс Диаз — 961 тысяча зрителей (HBO);.

2. Садам Али — Мигель Котто — 944 тысячи (HBO);.

3. Майки Гарсия — Эдриен Бронер — 961 тысяча (Showtime);.

4. Сергей Ковалев — Вячеслав Шабранский — 869 тысяч (HBO);.

5. Василий Ломаченко — Джейсон Соса — 832 тысячи (HBO);.

6. Деонтей Уайлдер — Бермэйн Стиверн — 824 тысячи (Showtime);.

7. Срисакет Сор Рунгвисай — Роман Гонсалес ll — 796 тысяч (HBO);.

8. Эдриен Бронер — Адриан Гранадос — 779 тысяч (Showtime);.

9. Сауль Альварес — Хулио Сезар Чавес-младший — 769 тысяч (HBO), бесплатный повтор после PPV-трансляции;.

10. Эриоркис Гамбоа — Джейсон Соса — 763 тысячи (HBO);.

11. Геннадий Головкин — Даниэль Джейкобс — 761 тысяча (HBO), бесплатный повтор PPV-трансляции;.

12. Салливан Баррера — Феликс Валера — 760 тысяч (HBO);.

13. Андре Уорд — Сергей Ковалев II — 752 тысячи (HBO), бесплатный повтор PPV-трансляции;.

14. Энтони Джошуа — Владимир Кличко — 738 тысяч (HBO), эфир на следующий день после PPV-трансляции;.

15. Наоя Иноуэ — Антонио Ньевес — 735 тысяч (HBO);.

16. Мигель Котто — Йошихиро Камегаи — 730 тысяч (HBO);.

17. Сауль Альварес — Геннадий Головкин — 726 тысяч (HBO), бесплатный повтор PPV-трансляции;.

18. Билли Джо Сондерс — Давид Лемье — 716 тысяч (HBO);.

19. Даниэль Джейкобс — Луис Ариас — 706 тысяч (HBO);.

20. Рэй Варгас — Оскар Негрете — 697 тысяч (HBO).

В рейтинге использованы данные с американских платных каналов. Бесплатные каналы и продажи pay-per-view не учитывались.

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