Геннадий Головкин стал только пятым в рейтинге «Лучший боксер года» по версии ESPN
Телеканал ESPN выбрал лучшего боксера по итогам 2017 года. Им стал американец Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО).
Телеканал ESPN выбрал лучшего боксера по итогам 2017 года. Им стал американец Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО).
В августе Кроуфорд нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго (22−1, 11 КО) и стал третьим в истории абсолютным чемпионом мира, сосредоточив у себя все четыре основных пояса — WBC, WBA, WBO и IBF. В октябре американец отказался от всех титулов в первом полусреднем весе и объявил о переходе в полусреднюю категорию. Для Кроуфорда это вторая награда «Боксер года» от ESPN — первую он получил в 2014 году.
Второе место занял чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО), третье — чемпион WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (20−0, 20 КО), четвертое — чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсия (37−0, 33 КО).
Казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), который в этом году дважды защитил титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO, занял пятое место. Обозреватель ESPN Дэн Рафаэль отметил, что решение судей в бою против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) «возможно, стоило GGG звания боксера года» — тогда Аделаида Берд отдала «Канело» победу со счетом 118−110, а Дон Трелла поставил ничью — 114−114.
На шестом месте в рейтинге ESPN расположился британец Райан Барнетт (18−0, 9 КО), который в октябре решением победил в родном Белфасте казахстанца Жаната Жакиянова (27−2, 18 КО), защитив титул IBF во втором легчайшем весе и отобрав у соперника пояс WBA (Super).
Награду «Лучший боксер года» ESPN вручает с 2000 года. Чаще всего это звание присуждалось филиппинцу Мэнни Пакьяо (2006, 2008, 2009 года), дважды ее выигрывал Флойд
Добавим, что Головкин был признан боксером 2017 года по версии известного издания BoxingNews24. Также WBC номинировала его на звание «Боксер года», а старейший журнал о боксе BoxingNews из Великобритании — на «Лучшего международного боксера года».