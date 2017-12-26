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26 декабря, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин стал только пятым в рейтинге «Лучший боксер года» по версии ESPN

Телеканал ESPN выбрал лучшего боксера по итогам 2017 года. Им стал американец Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО).

В августе Кроуфорд нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго (22−1, 11 КО) и стал третьим в истории абсолютным чемпионом мира, сосредоточив у себя все четыре основных пояса — WBC, WBA, WBO и IBF. В октябре американец отказался от всех титулов в первом полусреднем весе и объявил о переходе в полусреднюю категорию. Для Кроуфорда это вторая награда «Боксер года» от ESPN — первую он получил в 2014 году.

Второе место занял чемпион WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО), третье — чемпион WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (20−0, 20 КО), четвертое — чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсия (37−0, 33 КО).

Казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), который в этом году дважды защитил титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO, занял пятое место. Обозреватель ESPN Дэн Рафаэль отметил, что решение судей в бою против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) «возможно, стоило GGG звания боксера года» — тогда Аделаида Берд отдала «Канело» победу со счетом 118−110, а Дон Трелла поставил ничью — 114−114.

На шестом месте в рейтинге ESPN расположился британец Райан Барнетт (18−0, 9 КО), который в октябре решением победил в родном Белфасте казахстанца Жаната Жакиянова (27−2, 18 КО), защитив титул IBF во втором легчайшем весе и отобрав у соперника пояс WBA (Super).

Награду «Лучший боксер года» ESPN вручает с 2000 года. Чаще всего это звание присуждалось филиппинцу Мэнни Пакьяо (2006, 2008, 2009 года), дважды ее выигрывал Флойд Мейвезер-младший (2007 и 2013), а по разу — пуэрториканец Феликс Тринидад (2000), американцы Бернард Хопкинс (2001), Вернан Форест (2002), Джеймс Тони (2003), Глен Джонсон (2004) и Андре Уорд (2011), британцы Рикки Хаттон (2005) и Карл Фрэмптон (2016), аргентинец Серхио Мартинес (2010), филиппинец Нонито Донэр (2012) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (2015).

Добавим, что Головкин был признан боксером 2017 года по версии известного издания BoxingNews24. Также WBC номинировала его на звание «Боксер года», а старейший журнал о боксе BoxingNews из Великобритании — на «Лучшего международного боксера года».

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