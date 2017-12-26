Самые яркие события в казахстанском спорте в 2017 году: поединок Головкина с «Канело» за «корону»

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Одно из событий в профессиональном боксе должно было кардинально сказаться на расстановке сил в среднем весе. Да и не только в среднем весе. На кону поединка казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом стояло очень многое.

Их встреча была неизбежна. Последние пару лет эксперты и любители бокса только и делали, что «стравливали» GGG и «Канело». Они оба олицетворяют вершины современного профи-бокса, и очень уж хотелось узнать единственного «короля». Настоящего, без электронных рейтингов, и эпитетов, основанных на личном отношении.

После официального объявления встречи (7 мая) мир буквально разделился на две части. Более того, поединок сразу же превратился в мировой тренд — «…только и разговоров, что в сентябре состоится бой Головкин — Альварес».

Их встреча носила не только спортивный характер. На зрелище можно было (что и случилось в итоге) отлично заработать. Без этого сейчас трудно представить профессиональный бокс. И будучи звездой данного вида спорта, будь готов к финансовым войнам, которые начинаются с задолго до выхода на ринг.

Прежде всего, поражали масштабы. Буквально во всем мире обсуждался бой. Ежедневно в cети происходили «столкновения» поклонников боксеров. Все его ждали. Ждали бескомпромиссной войны стилей, «рубки» за престол, нокдауны, нокауты.

Получилось же то, что получилось. Нет, нельзя сказать, что все слишком скучно и банально. Но исход встречи стал довольно непредсказуем, учитывая, что все ожидали получить «единственного и неповторимого».

Большинство прогнозов не сбылось. По результатам 12-раундового противостояния победила дружба. Ну, как дружба — была зафиксирована ничья. До сих пор остался слегка уловимый привкус разочарования. Все-таки хотелось крови, хотелось однозначности после поединка.

Теперь же история продолжится во второй встрече боксеров. И не факт, что она завершится. Есть все основания держать в уме третий бой.