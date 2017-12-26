Фируза Шарипова: Собаки немного мне страшны. Но Джемиллу по прозвищу «Питбуль» я не боюсь

На кону боя будет стоять два пояса — вакантный титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе, а также WBC Silver.
«Собаки немного мне страшны. Но Джемиллу по прозвищу «Питбуль» я не боюсь. Я готова к этой встрече на все 100 процентов. У меня была прекрасная подготовка, я в отличной форме, и приходите посмотреть и поддержать. Будет зрелищно.
Также хочу сообщить о небольшом нашем сюрпризе. Моя команда подготовила фильм, который будет показан перед моим поединком. Я сама недавно только его увидела. Там будут все возможные подробности моей жизни. Запаситесь платочками, лично меня тронуло, — сообщила Шарипова во время пресс-конференции, приуроченной к скорому событию.
Напомним, что вечер единоборств с участием казахстанки пройдет на «Алматы Арене», вмещающей 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно приобрести в кассах спортивной арены, а также на сайтах интернет-операторов: ticketon.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz.