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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова: Собаки немного мне страшны. Но Джемиллу по прозвищу «Питбуль» я не боюсь

Казахстанка Фирузы Шарипова оценила свою подготовку перед титульным поединком с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также спортсменка поделилась некоторыми подробностями грядущего вечера единоборств.

На кону боя будет стоять два пояса — вакантный титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе, а также WBC Silver.

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«Собаки немного мне страшны. Но Джемиллу по прозвищу «Питбуль» я не боюсь. Я готова к этой встрече на все 100 процентов. У меня была прекрасная подготовка, я в отличной форме, и приходите посмотреть и поддержать. Будет зрелищно.

Также хочу сообщить о небольшом нашем сюрпризе. Моя команда подготовила фильм, который будет показан перед моим поединком. Я сама недавно только его увидела. Там будут все возможные подробности моей жизни. Запаситесь платочками, лично меня тронуло, — сообщила Шарипова во время пресс-конференции, приуроченной к скорому событию.

Напомним, что вечер единоборств с участием казахстанки пройдет на «Алматы Арене», вмещающей 12 тысяч зрителей. Билеты на это событие можно приобрести в кассах спортивной арены, а также на сайтах интернет-операторов: ticketon.kz, kassir.kz, zakazbiletov.kz.

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